Χριστίνα Σταρακά στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό 2026: Επιλογές της κυβέρνησης για το 2026, η ακρίβεια, τα υπερκέρδη και η «Οικονομία του Φραπέ»

Χριστίνα Σταρακά στη Βουλή ως Ειδική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ για τον Προϋπολογισμό 2026: Επιλογές της κυβέρνησης για το 2026, η ακρίβεια, τα υπερκέρδη και η «Οικονομία του Φραπέ»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και τον Προϋπολογισμό 2026 άσκησε από το βήμα της Βουλής η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Ειδική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα

Σταρακά, τονίζοντας ότι πίσω από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα κρύβεται μια άνευ προηγουμένου φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Όπως επεσήμανε, τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται σήμερα με αρνητική αποταμίευση, ενώ παραμένουν μαζί με την Ιταλία, κάτω από το επίπεδο πραγματικού εισοδήματος του 2010. Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις των μισθών δεν

επαρκούν για να καλύψουν τις εκρηκτικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, ενοίκια και μεταφορές.

Χαρακτηριστικό της στρεβλής ανάπτυξης είναι το γεγονός ότι από το 2019 έως σήμερα τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 44%, ενώ οι μισθοί μόλις κατά 27%, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ψαλίδα μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της κ. Σταρακά στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μέσα σε τέσσερα χρόνια κατέγραψε καθαρά υπερκέρδη 16 δισ. ευρώ από επιτόκια και προμήθειες, διανέμοντας μερίσματα και μπόνους, την ώρα που νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν.

Η Βουλευτής υπογράμμισε ότι τα πλεονάσματα επιτυγχάνονται μέσω εκρηκτικής αύξησης της φορολογίας, κυρίως έμμεσης, με τα έσοδα από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να έχουν αυξηθεί έως και 58% σε σχέση με το 2019.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αγροτικό κόσμο και στην κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καταγγέλθηκε χάος, σκάνδαλα και γαλάζια δίκτυα που στερούν από τους πραγματικούς αγρότες τις επιδοτήσεις τους. Το μοντέλο αυτό περιγράφηκε ως η «Οικονομία του Φραπέ», μια οικονομία ημετέρων χωρίς κανόνες και διαφάνεια.

Έμφαση δόθηκε και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου η πολιτική αυτή μεταφράζεται σε εγκατάλειψη, με χωριά να ερημώνουν, νέους να φεύγουν και αγρότες και μικρομεσαίους να παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους.

Κλείνοντας, η Χριστίνα Σταρακά τόνισε ότι το αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος» έχει καταρρεύσει, καθώς χάος είναι αυτό που βιώνει σήμερα η κοινωνία. "Υπάρχει όμως εναλλακτική. Η εναλλακτική αυτή είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με προτεραιότητες τη δημογραφική αναγέννηση, την παραγωγικότητα, τη μείωση των ανισοτήτων και την αξιοπρεπή εργασία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πως αναλαμβάνει ευθύνες όταν η χώρα το έχει ανάγκη και αυτή τη φορά θα είναι έτοιμο για το επόμενο ραντεβού του με την ιστορία." τόνισε χαρακτηριστικά κλείνοντας την εισήγησή της.

Δείτε παρακάτω την ομιλία της Χριστίνας Σταρακά για τον Προϋπολογισμό 2026: https://youtu.be/snYAnvAxrCo?si=v3Kdp2QGPnB7G9tA