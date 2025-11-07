Χριστίνα Σταρακά στη Βουλή για το φορολογικό: «Αριθμητική της κοροϊδίας – 1,2 δισ. δίνουν, 2 δισ. παίρνουν»

Για το φορολογικό νομοσχέδιο τοποθετήθηκε στη Βουλή η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για «αριθμητική της κοροϊδίας» και για την ερήμωση της περιφέρειας με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανισορροπία, κοινωνική αδικία, εγκατάλειψη της περιφέρειας και πολιτικές που θέτουν υπό εξαφάνιση τη μεσαία τάξη.

Η κ. Σταρακά τόνισε ότι η κυβέρνηση θυμήθηκε το δημογραφικό μόλις στον έκτο προϋπολογισμό της, ενώ την ίδια στιγμή κλείνει δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ, μεταξύ αυτών εννέα στην Αιτωλοακαρνανία. «Αντί να δώσετε προοπτική στις νέες οικογένειες της επαρχίας, αφαιρείτε και τα τελευταία δημόσια “μάτια” που βλέπουν τον πολίτη στα χωριά. Έτσι δεν αντιμετωπίζετε το δημογραφικό – το επιδεινώνετε», μσημείωσε.

Αναφερόμενη στη φορολογική πολιτική, υπογράμμισε ότι το 2026 η κυβέρνηση θα επιστρέψει 1,2 δισ. ευρώ από τη νέα φορολογική κλίμακα, αλλά θα εισπράξει 2 δισ. περισσότερα από έμμεσους φόρους. «Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι αριθμητική της κοροϊδίας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στα επιτόκια ανέβηκαν πάνω από 50%, και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η μεσαία τάξη έχει γίνει τάξη υπό εξαφάνιση.»

Η Βουλευτής κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για συστηματική αποφυγή λογοδοσίας, με αφορμή την παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΤΑ, λέγοντας πως «όσους κι αν φυγαδεύσετε και όσα ΕΛΤΑ κι αν κλείσετε, ο λαός σάς

έχει στείλει συστημένη επιστολή και όσο πιο αργά την ανοίξετε, τόσο πιο μαύρα θα είναι τα μαντάτα για εσάς».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η απάντηση βρίσκεται σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο με δίκαιη φορολογία, ισχυρή περιφέρεια και αξιοπρέπεια στον πολίτη.

Δείτε παρακάτω την τοποθέτηση της Χριστίνας Σταρακά στην ολομέλεια της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης: