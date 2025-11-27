Χριστίνα Σταρακά: «Ο Προϋπολογισμός 2026 είναι ο έβδομος και ελπίζουμε ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά καταγγέλλει ότι ο Προϋπολογισμός 2026 εντείνει την ακρίβεια και την ανασφάλεια, τονίζοντας ότι «είναι ο έβδομος και ελπίζουμε ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Η ανακοίνωση:

Με μια καθαρή και αιχμηρή τοποθέτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ως ειδική εισηγήτρια ανέδειξε την πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα της κυβέρνησης. «Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία… τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός 2026 είναι ο έβδομος και –ελπίζουμε– τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η βουλευτής παρουσίασε το βαθύ επενδυτικό κενό που, με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστούν 26 χρόνια για να καλυφθεί, σημειώνοντας ότι η οικοδομική έκρηξη αφορά κατοικίες που «δεν χτίζονται για τους Έλληνες», αφού 7 στα 10 νέα ακίνητα αγοράζονται από επενδυτές τρίτων χωρών. «Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αφελληνισμός», επισήμανε.

Για τη δημόσια περιουσία έκανε λόγο για «ξεπούλημα χωρίς όφελος για το χρέος», στηλιτεύοντας την απουσία ουσιαστικών απαντήσεων από την κυβέρνηση σχετικά με τη λειτουργία του Υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ.

Στο μέτωπο της ακρίβειας παρέθεσε τα στοιχεία-σοκ της ΕΛΣΤΑΤ: +39% στα τρόφιμα, +48% στο ρεύμα, έως +50% στα ενοίκια, +68% στην παιδική ένδυση. «Οποιαδήποτε αύξηση μισθών και συντάξεων εξαφανίζεται. Μη ξαναμιλήσετε για μείωση φόρων – είναι κοροϊδία», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί κατά 42% από το 2019.

Υπογράμμισε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τα μόνα στην ΕΕ με χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα από το 2010, ενώ 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν φτωχοί. «Εκτός αν πιστεύετε ότι 7 στους 10 Έλληνες ανήκουν στη “Συμμορία της Μιζέριας” του κ. Γεωργιάδη», ανέφερε δηκτικά.

«Ο ελληνικός λαός δεν ζητά πολλά – ζητά τα αυτονόητα: να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να πληρώνει το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ χωρίς φόβο, να στεγάζει τα παιδιά του. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν δίνει απαντήσεις. Δίνει μόνο υποσχέσεις στους λίγους και λογαριασμούς στους πολλούς.», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε πολιτικές που αναπαράγουν την ακρίβεια και την ανασφάλεια. «Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για έναν προϋπολογισμό που επιστρέφει την αξιοπρέπεια στην κοινωνία, ενισχύει την παραγωγή και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Γιατί η Ελλάδα δεν ανήκει στους “μνηστήρες” της ακρίβειας και των συμφερόντων· ανήκει στους ανθρώπους της.»