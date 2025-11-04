Χριστίνα Σταρακά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι ομολογία αποτυχίας – Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε μαρασμό»

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, με αφορμή την παραίτηση του κ. Σκλήκα και την αναβολή της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τα ΕΛΤΑ της Αιτωλοακαρνανίας και όλης της περιφέρειας σέρνονται σε εγκατάλειψη και αβεβαιότητα, εξαιτίας της πολιτικής αλαζονείας και προχειρότητας της κυβέρνησης. Η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, κ. Σκλήκα, δεν είναι δικαιολογία, είναι άλλο ένα καπέλο για να κρύψει η κυβέρνηση τις τεράστιες ευθύνες της.

Η αναβολή της συνεδρίασης της Βουλής λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει δείχνει πόσο περιφρονούν τους πολίτες και τους θεσμούς. Οι άνθρωποι της υπαίθρου μένουν ξανά μετέωροι, χωρίς να ξέρουν αν θα έχουν ταχυδρομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν στα καταστήματα της περιοχής τους.

Όπως αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εννέα ΕΛΤΑ της Αιτωλοακαρνανίας σε Βόνιτσα, Θέρμο, Αιτωλικό, Νεοχώρι, Καινούργιο, Μύτικα, Φυτείες, Γαβαλού και Άγιο Βλάσιο κινδυνεύουν με κλείσιμο ή υποβάθμιση. Οι πολίτες μας – ηλικιωμένοι, αγρότες, μικροεπαγγελματίες – δεν είναι αριθμοί σε ισολογισμούς, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το απέδειξαν με τις πρωτοφανείς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν ενωμένοι εναντίον κάθε αποκοπής τους από το κράτος.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα σταθεί στο πλευρό τους. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να θυσιάσει την ύπαιθρο στο βωμό της αδιαφάνειας και των επικοινωνιακών της παιχνιδιών. Απαιτούμε σαφείς απαντήσεις, προστασία των υποκαταστημάτων και δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν για τον πολίτη, όχι για την εικόνα της κυβέρνησης.»