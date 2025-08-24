Χριστίνα Σταρακά για γυναικοκτονίες: «Καμία άλλη γυναίκα στον φόβο»

Σε δηλώσεις προχώρησε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά με αφορμή τις πρόσφατες γυναικοκτονίες, τονίζοντας ότι καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να ζει στον φόβο και καμία ζωή να χαθεί στη σιωπή.

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή τις πρόσφατες νέες αποτρόπαιες γυναικτονίες που έχουν συγκλονίσει για μια ακόμη φορά την κοινή γνώμη αλλά και την πρόσφατη ανακοίνωση του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι συνεχείς γυναικοκτονίες που συγκλονίζουν την κοινωνία μας δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι ο καθρέφτης μιας παθογένειας που έχει τις ρίζες της βαθιά στην ανισότητα, στη σιωπή και στην αδράνεια. Κάθε φορά που μια γυναίκα χάνει τη ζωή της από τα χέρια συντρόφου, συζύγου ή άλλου οικείου της, η κοινωνία ολόκληρη αποτυγχάνει. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για "τραγωδίες" πίσω από κλειστές πόρτες. Πρόκειται για καθαρή έμφυλη βία, για εγκλήματα με συγκεκριμένη αιτία: το φύλο.

Δεν αρκεί να εκφράζουμε θλίψη. Δεν αρκεί να τιμούμε τις μνήμες. Το καθήκον μας είναι να αλλάξουμε το παρόν ώστε να προλάβουμε το μέλλον. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στις γυναίκες με πραγματικές δομές, με επαρκείς ξενώνες, με 24ωρη προστασία, με ουσιαστική εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών. Οφείλει να εφαρμόσει ολόκληρη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να υιοθετήσει τις συστάσεις της GREVIO και να πάψει να λειτουργεί επικοινωνιακά και αποσπασματικά.

Καλούμε την κοινωνία να σπάσει τη σιωπή. Τις γυναίκες να μιλήσουν και να βρουν αποκούμπι. Τους άνδρες να σταθούν δίπλα, όχι απέναντι. Την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται ότι η ζωή της κινδυνεύει επειδή είναι γυναίκα.

Καμία άλλη οικογένεια δεν πρέπει να βρεθεί μπροστά σε τέτοια απώλεια.

Η αδράνεια είναι συνενοχή. Κανένας συμβιβασμός με τη βία και τα στερεότυπα. Εμείς, στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε επιλέξει να αγωνιστούμε. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο πολιτικός, είναι βαθιά κοινωνικός αλλά και ανθρώπινος.»

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

«Οι γυναικοκτονίες και αυτό το καλοκαίρι μας συγκλονίζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δεν έχουμε να κάνουμε με «εγκλήματα πάθους», ούτε με «οικογενειακές τραγωδίες». Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρόκειται για γυναικοκτονίες.

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτά τα στυγερά εγκλήματα και στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Όμως, δεν αρκούν οι δηλώσεις θλίψης και οι ευχές — οι γυναίκες-θύματα απαιτούν δικαίωση και αλλαγή πολιτικής ώστε να σπάσει ο κύκλος

της βίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων εφαρμογής του ν. 3500/2006, με τις τροποποιήσεις του 2024 και του 2025. Κατά την προσφιλή της μέθοδο, προχώρησε για μια ακόμη φορά σε αποσπασματικού και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις, χωρίς ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης, αγνοώντας τις πρόσφατες συστάσεις του GREVIO.

Γι’ αυτό, ανάμεσα σε άλλα, απαιτούμε άμεσα:

Την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων της GREVIO

Ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, νομική και ψυχολογική υποστήριξη

Συνεχή εκπαίδευση αστυνομικών, δικαστικών και υγειονομικών ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα «σημάδια» και να προστατεύουν αποτελεσματικά τις γυναίκες που απειλούνται

Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να αλλάξουν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν την έμφυλη βία

Κάθε καθυστέρηση στοιχίζει ζωές. Η κοινωνία απαιτεί δράση. Οι γυναίκες απαιτούν δικαίωση.

Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η αδράνεια είναι συνενοχή. Σπάμε τον κύκλο της βίας.