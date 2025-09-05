Χριστίνα Σταρακά για απάντηση υπουργείου Οικονομικών στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας ΑμεΑ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, έλαβε επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών στην αναφορά που κατέθεσε, βασισμένη στην επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), που έχει ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο απώλειας σπιτιών και αξιοπρεπούς διαβίωσης, ειδικά σε μια εποχή που η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα.

Η κυβέρνηση, στην απάντησή της, αναφέρει ότι έχει υιοθετήσει νομοθετικά μέτρα που:

Προστατεύουν την πρώτη κατοικία των ΑμεΑ και ευάλωτων δανειοληπτών μέσω της βεβαίωσης ευάλωτου και προγραμμάτων στήριξης.

Διευρύνουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για τα ΑμεΑ, διπλασιάζοντας τους ωφελούμενους.

Προβλέπουν κρατική επιδότηση δόσεων και δυνατότητα ένταξης σε ενδιάμεσο πρόγραμμα έως 20 ημέρες πριν πλειστηριασμό.

Απαγορεύουν τη μονομερή τροποποίηση δανειακών όρων και ενισχύουν τη διαφάνεια σε πωλήσεις δανείων σε funds.

Η Χριστίνα Σταρακά τονίζει ότι τα μέτρα που επικαλείται η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν ενεργοποιούνται αυτόματα – απαιτούν διαδικασίες, αιτήσεις και βεβαιώσεις, αφήνοντας χιλιάδες συμπολίτες εκτεθειμένους και εκτός προστασίας αν καθυστερήσουν ή δεν ενημερωθούν σωστά.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Κάθε καθυστέρηση σημαίνει κίνδυνο για ανθρώπους με αναπηρία, χρόνια ή σπάνια πάθηση, να βρεθούν στο δρόμο. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι θέμα δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας, όχι δημοσιονομικών υπολογισμών. Δεν αρκούν οι νόμοι στα χαρτιά. Χρειάζεται άμεση και πλήρης προστασία. Δεσμεύομαι να παρακολουθώ στενά την εφαρμογή των μέτρων, προκειμένου κανένα άτομο με αναπηρία και η οικογένεια του να μην κινδυνεύσουν να χάσουν το σπίτι τους», δήλωσε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας μετά την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών.