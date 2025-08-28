Χριστίνα Σταρακά: Φέρνει στη Βουλή τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό χιλιάδων βιοκαλλιεργητών

Στη Βουλή φέρνει η Χριστίνα Σταρακά τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό χιλιάδων βιοκαλλιεργητών από το Οικολογικό Σχήμα Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας»

Αναλυτικά:

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, μαζί με τον Υπεύθυνο ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Ρεθύμνου Εμμανουήλ Χνάρη, κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, για τον αιφνιδιαστικό και αδικαιολόγητο αποκλεισμό περίπου 40.000 βιοκαλλιεργητών από το Οικολογικό Σχήμα Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας».

Η κ. Σταρακά επισημαίνει ότι η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης η οποία εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο και λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, αλλάζει το καθεστώς επιλεξιμότητας των δικαιούχων στο εν λόγω Οικολογικό Σχήμα το οποίο αφορά περίπου το 50% του προϋπολογισμού των Οικολογικών Σχημάτων. Με βάση αυτήν την απόφαση, δικαιούχοι παραμένουν μόνο όσοι είχαν ολοκληρώσει τη μετατροπή των εκμεταλλεύσεών τους σε βιολογικές κατά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι να αποκλειστούν οι νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές, από το 2023 και μετά, οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει σε πιστοποιήσεις, βιολογικά σκευάσματα και άλλες δαπάνες, στηριζόμενοι στην προσδοκία ότι θα λάβουν τις ενισχύσεις που προβλέπονταν. Η απώλεια για τους παραγωγούς μπορεί να φτάσει τα 160 εκατομμύρια για το 2025.

«Σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται από συνεχείς κρίσεις, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα οικολογικά σχήματα να ταλανίζονται από καθυστερήσεις, παλινωδίες και καταγγελίες κακοδιαχείρισης, η κυβέρνηση επιλέγει να γυρίσει την πλάτη σε χιλιάδες παραγωγικούς παραγωγούς που επένδυσαν στη βιολογική κατεύθυνση», τονίζει η Χριστίνα Σταρακά.

Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον Υπουργό να εξηγήσει τους λόγους της αιφνιδιαστικής αυτής απόφασης, να δεσμευθεί για την αποζημίωση των παραγωγών που έχουν ήδη υποστεί οικονομική ζημία και να προχωρήσει σε διαδικασία επανένταξής τους στο Οικολογικό Σχήμα. Παράλληλα, καλούν τον Υπουργό να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των πολιτικών στήριξης του πρωτογενούς τομέα καθώς τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση έχει καταστήσει τη χώρα μας το μαύρο πρόβατο της Ε.Ε. οδηγώντας τον αγροτικό κόσμο στο χείλος της κατάρρευσης.