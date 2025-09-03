Χριστίνα Σταρακά: «Από την 3η Σεπτέμβρη στο σήμερα – Δυνατά για μια δίκαιη και προοδευτική Ελλάδα»

Με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά προχώρησε σε δήλωση και δημοσιοποίησε βίντεο.

Τι αναφέρει η Χριστίνα Σταρακά στη δήλωσή της:

Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο εθνικό μας ημερολόγιο. Είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες του ελληνικού λαού για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Είναι η μέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου, με όραμα και αποφασιστικότητα, ξεκίνησε μια πορεία αλλαγής, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πατρίδα μας και στις ζωές όλων μας. Μια πορεία που έδωσε φωνή στους πολλούς, που οικοδόμησε κοινωνικό κράτος, που στήριξε τους αδύναμους, που έφερε την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη και στις αξίες της προόδου και της δημοκρατίας.

Σήμερα, 51 χρόνια μετά, η παρακαταθήκη αυτή μας εμπνέει και μας δεσμεύει. Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να δίνει τον αγώνα του για μια Ελλάδα που αξίζει στους πολλούς και όχι στους λίγους.

Με όραμα, με πίστη στις αξίες μας, με ευθύνη απέναντι στους πολίτες, δίνουμε τη μάχη για:

Μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο προοδευτική, πιο ανθρώπινη.

Μια ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει την τοπική οικονομία και τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, ώστε η πρόοδος να αφορά όλους.

Μια δημοκρατία ισχυρή, με σεβασμό στους θεσμούς και στα δικαιώματα των πολιτών.

Μια Ελλάδα που θα κρατά τα παιδιά της εδώ, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και προοπτικές.

Η 3η Σεπτέμβρη είναι ο φάρος που μας οδηγεί. Τιμώντας την Ιστορία και την παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζουμε με πίστη στις αξίες μας και με όραμα για το μέλλον της χώρας.

Δείτε το σχετικό βίντεο της Χριστίνας Σταρακά για την 51 επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη: