Χριστίνα Σταρακά από Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Η Αιτωλοακαρνανία χρειάζεται ισχυρές και αυτόνομες δομές υγείας

Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, επισκέφθηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοικήτρια του Ιδρύματος, τον Πρόεδρο των εργαζομένων και το διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις εξελίξεις σχετικά με την προωθούμενη ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή των νοσοκομείων που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι άνθρωποι του Νοσοκομείου μετέφεραν στην κ. Σταρακά την έντονη ανησυχία τους για την ενδεχόμενη κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τόνισαν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, αποψίλωση τμημάτων και δυσχέρεια πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Επίσης, έθεσαν την ανάγκη διασφάλισης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Ιδρύματος, ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων τμημάτων, αλλά και εκείνων που λειτουργούν χωρίς να περιλαμβάνονται στον οργανισμό.

Η Βουλευτής υπογράμμισε ότι οι υγειονομικές ανάγκες της Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με λογικές συγχωνεύσεων και διοικητικών ενοποιήσεων. Αντίθετα, απαιτούν στοχευμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και επικαιροποίηση των οργανισμών ώστε να αντανακλούν τις σύγχρονες ανάγκες περίθαλψης και τα νέα επαγγελματικά δεδομένα στον χώρο της υγείας.

«Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου αποτελεί έναν ζωτικό πυλώνα υγειονομικής φροντίδας για τον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας, με ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, απομακρυσμένα χωριά και δύσβατο οδικό δίκτυο. Η διατήρηση του αυτόνομου χαρακτήρα του, η ενίσχυσή του με προσωπικό και μέσα είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και ισότιμη περίθαλψη των πολιτών.

Αυτά αποτελούν πάγια αιτήματα που θέτουμε στην κυβέρνηση με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών της Αιτωλοακαρνανίας. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να υποβαθμίζεται, με σοβαρές συνέπειες για την υγειονομική κάλυψη των πολιτών. Η Αιτωλοακαρνανία χρειάζεται ισχυρές δημόσιες δομές υγείας που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και στις ανάγκες των πολιτών της», τόνισε η κ. Σταρακά.

Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας δεσμεύτηκε να αναλάβει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την προάσπιση της αυτόνομης και ισότιμης λειτουργίας των νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας και να στηρίξει ενεργά τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων.