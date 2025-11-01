Χριστίνα Σταρακά: “35 χρόνια ανθρωπιάς, αγάπης και προσφοράς από το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα»”

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών λειτουργίας του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα», η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Εργαστήρι “Παναγία Ελεούσα” αποτελεί εδώ και 35 χρόνια έναν φάρο ανθρωπιάς, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς για ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία και την Ελλάδα.

Από το 1990 μέχρι σήμερα, χάρη στο όραμα της ιδρύτριας Μαρίας Τσούτσου, τη στήριξη των συνεργατών, των εθελοντών και της τοπικής κοινωνίας, το Εργαστήρι προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες εκπαίδευσης, φροντίδας και ενδυνάμωσης σε συνανθρώπους μας με νοητικές ιδιαιτερότητες, χαρίζοντάς τους αξιοπρέπεια, δημιουργικότητα και χαρά ζωής.

Η “Παναγία Ελεούσα” είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η αγάπη, η πίστη και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να αλλάξουν ζωές και να κάνουν την κοινωνία μας πιο δίκαιη και ανθρώπινη.

Ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι, με αφοσίωση και ψυχή, στηρίζουν και κρατούν ζωντανό το όραμα του Εργαστηρίου όλα αυτά τα χρόνια.

Εύχομαι το πολύτιμο έργο του να συνεχιστεί με την ίδια δύναμη, έμπνευση και αγάπη για τον άνθρωπο.»