Χριστίνα Σάλτη: Θρήνος για την Αγρινιώτισσα τραγουδίστρια - Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Χριστίνα Σάλτη, καθώς η Αγρινιώτισσα τραγουδίστρια πενθεί για το θάνατο της μητέρας της.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην κοινωνία του Μπαμπαλιού Βάλτου και της Αμφιλοχίας η είδηση του θανάτου της Κυριακής Τορουνίδη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Να σημειωθεί πως η εκλιπούσα ήταν αδελφή του Δημάρχου Αμφιλοχίας, Σάκη Τορουνίδη.

Η Χριστίνα Σάλτη είχε μοιραστεί δημόσια την αγωνία και τις δυσκολίες που βίωνε η οικογένεια κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δοκιμασίας, τονίζοντας τη δύναμη και το κουράγιο με τα οποία η μητέρα της αντιμετώπιζε την ασθένεια.

Παρά τις δυσκολίες, η Κυριακή Τορουνίδη διατηρούσε ακμαίο το ηθικό της, ενθαρρύνοντας την κόρη της να συνεχίσει την καλλιτεχνική της πορεία και να μην εγκαταλείψει τις υποχρεώσεις της στη μουσική σκηνή.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στο Μπαμπαλιό Βάλτου, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα αποχαιρετήσουν με βαθιά θλίψη μια γυναίκα που πορεύτηκε με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία.

Φωτογραφία αρχείο: @Facebook/ChristinaSalti