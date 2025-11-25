Χριστίνα Σάλτη: Λύγισε η Αγρινιώτισσα μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της – «Πέρασε πολύ δύσκολα»

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Αγρινιώτισσα τραγουδίστρια, Χριστίνα Σάλτη τους τελευταίους μήνες, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο της αγαπημένης της μητέρας, η οποία «έφυγε» μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (25.11.2025) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και λύγισε on air όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της. Επίσης, η Χριστίνα Σάλτη μίλησε για το νέο της τραγούδι αναφέροντας ότι τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν κάποιον χωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι δυνατές.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή Τορουνίδου, μητέρα της τραγουδίστριας και αδερφή του δημάρχου Αμφιλοχίας, Σάκη Τορουνίδη, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη (17.10.25), σε ηλικία 68 ετών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Φώτης Σεργουλόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια ότι πέρασε όταν ήταν παιδί και τότε εκείνη ξέσπασε σε κλάματα.

«Είχα μια πολύ δυνατή μαμά που έκανε τα πάντα για μένα και τα αδέλφια μου. Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήταν πολύ δυνατή και μας έχει δώσει αυτό το παράδειγμα, να παλεύουμε. Ακόμα και τώρα, που την έχω χάσει, έχω πάρει δύναμη από αυτό. Όλο το παράδειγμα της μαμάς μου είναι δύναμη. Τώρα που την έχω χάσει και δουλεύω και προσπαθώ πολύ, είναι γιατί έτσι έχω μάθει, να παλεύω και να προσπαθώ», είπε φανερά συγκινημένη η γνωστή τραγουδίστρια.

«Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατές οι γυναίκες. Η βία είναι παντού. Ακόμα και στους μισθούς, στη συμπεριφορά, σε όλες τις δουλειές. Εμείς επειδή περάσαμε πολύ δύσκολα – έχω και μια αδελφή – και τα καταφέραμε, ήμασταν οι τρεις μας, δεμένες, ενωμένες, και αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Όλες τις φίλες μου τις αγαπάω. Είμαστε ενωμένες», πρόσθεσε η Χριστίνα Σάλτη.

«Μου αρέσει να λέω τραγούδια για τις γυναίκες. Δε σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους άντρες. Απλά χρειάζεται να μας αγαπάνε και να μας σέβονται περισσότερο… Είναι πολύ βιωματικό αυτό το τραγούδι…», ανέφερε στη συνέχεια.