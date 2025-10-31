Χριστίνα Σάλτη: «Για εμένα δεν έχει πεθάνει, μάνα είναι μόνο μια», συγκινεί η Αγρινιώτισσα τραγουδίστρια

Την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μητέρα της, που έφυγε πριν από περίπου έναν μήνα από τη ζωή, περιέγραψε με συγκίνηση η Αγρινιώτισσα τραγουδίστρια, Χριστίνα Σάλτη, εξηγώντας πως η επαφή τους είναι αναντικατάστατη.

Υπενθυμίζει ότι η Κυριακή Τορουνίδου, μητέρα της τραγουδίστριας και αδερφή του δημάρχου Αμφιλοχίας, Σάκη Τορουνίδη, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη (17.10.25), σε ηλικία 68 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» η τραγουδίστρια εξήγησε ότι βρίσκει διέξοδο στη δουλειά, κάτι που τη βοηθάει στη διαχείριση του πένθους. Παράλληλα, ανέφερε ότι στηρίζεται αμοιβαία με την αδερφή της και προχωρούν μαζί μπροστά, υπογραμμίζοντας ότι «ένας άνθρωπος δεν ξεχνιέται ποτέ όσο τον έχεις στην καρδιά και στη σκέψη σου».

Δείτε το βίντεο

Όπως είπε η Χριστίνα Σάλτη: «Η μητέρα μου πάλευε 2 χρόνια και δύο μήνες για να μην φύγει από τη ζωή. Για εμένα η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει, γιατί είναι στην καρδιά μου. Είναι στη σκέψη μου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απλά το έχω ρίξει στη δουλειά για να ξεχνιέμαι. Ευτυχώς, υπάρχει η δουλειά και είναι λίγο απασχολημένο το μυαλό μου. Το βράδυ είναι λίγο πιο δύσκολα. Για εμένα ζει ακόμα η μαμά μου, είναι μέσα μου, είμαι εγώ. Η μάνα είναι μόνο μία, είναι πολύ δύσκολο για εμένα, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχω την αδερφή μου, στηρίζουμε η μια την άλλη και προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται. Έναν άνθρωπος δεν ξεχνιέται ποτέ όσο τον έχεις στην καρδιά και στη σκέψη σου».

«Η ζωή είναι σκληρή και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε η Χριστίνα Σάλτη τη μητέρα της, Κυριακή, στις 19 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια, τόνισε ότι θα την επέλεγε ξανά για μητέρα, γιατί είχε τεράστια καρδιά, αγκάλιαζε και βοηθούσε όλους, ακόμη και όταν η ίδια δεν είχε πολλά.

Θυμάται το χιούμορ, το χαμόγελο, τη δυνατή ποντιακή φωνή της και την αστείρευτη ενέργειά της, που δεν χάθηκαν ούτε στις δύσκολες στιγμές.

Παρά τον πόνο για τον πρόωρο χαμό της, υπόσχεται ότι θα τη θυμούνται πάντα και θα τη κάνουν περήφανη.

Δείτε την ανάρτησή της