Χριστιανική Ένωση Αγρινίου: Ο π. Λαυρέντιος Καρανάσιος συνεχίζει τις εσπερινές ομιλίες του

Συνεχίζονται στην Χριστιανική Ένωση Αγρινίου οι εσπερινές ερμηνευτικές ομιλίες από τον αρχιμ. π. Λαυρέντιο Καρανάσιο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Ο αρχιμ. π. Λαυρέντιος Καρανάσιος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, συνεχίζει τις εσπερινές ερμηνευτικές ομιλίες στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής , την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου θα αναπτύξει το θέμα «το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου».