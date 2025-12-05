Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2025
Χριστιανική Ένωση Αγρινίου: Ο π. Λαυρέντιος Καρανάσιος συνεχίζει τις εσπερινές ομιλίες του

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Συνεχίζονται στην Χριστιανική Ένωση Αγρινίου οι εσπερινές ερμηνευτικές ομιλίες από τον αρχιμ. π. Λαυρέντιο Καρανάσιο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Ο αρχιμ. π. Λαυρέντιος Καρανάσιος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, συνεχίζει τις εσπερινές ερμηνευτικές ομιλίες στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής , την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου θα αναπτύξει το θέμα «το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου».

