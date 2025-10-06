Χρηματοδοτείται με 3 εκ ευρω σύγχρονο ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας του Μεσολογγίου

Ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντροπροβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου με έμφαση στην Πολιορκίακαι την Έξοδο, αναμενεται να στεγάσει το παλαιό κτίριο ΚΤΕΟ(κατασκευής εντός της δεκαετίας του ΄90) στο Μεσολόγγι.

Πρόκειται για δράση ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2021-2027” από όπου χρηματοδοτείται με 3 εκατ ευρώ.

Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά στην αποκατάσταση της κτιριοδομικής και στατικής επάρκειας του πρώην κτιρίου ΚΤΕΟ που είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ενεργειακή αναβάθμισή του και το λειτουργικό του εκσυγχρονισμό.

Θα εκτελεστούν εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως χώρος προβολής των εκθεμάτων και οπτικοακουστικού υλικού ανάδειξης της ιστορίας της Ι.Π. Μεσολογγίου, με έμφαση στην πολιορκία και την έξοδο.

Το δεύτερο υποέργο σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού και ψηφιακού εποπτικού υλικού για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης του Μεσολογγίου.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θα συμπεριλάβει εκθεσιακές κατασκευές, μουσειακές προθήκες, εκθεσιακά βάθρα, ειδικό εκθεσιακό φωτισμό, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθεσιακών κατασκευών, συστημάτων αυτοματισμού/τηλεχειρισμού και οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού για την παρουσίαση διαδραστικών και πολυμεσικών εκθεμάτων, παραγωγή περιεχομένου, προγραμματισμός λογισμικού και ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων στον εκθεσιακό χώρο (π.χ. ολογράμματα, οπτικοακουστικές προβολές, τεχνολογίες εμβύθισης, μέσα ηχητικής επένδυσης, κ.α.)

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του κτιρίου σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού, θεσμικά κατοχυρωμένο, πουθα αναλάβει να συμπυκνώσει και να μεταδώσει την αποθησαυρισμένη ιστορική μνήμη της Πολιορκίας της Ιεράς Πόλεως και της Εξόδου στη σύγχρονη εμπειρία με όρους μιας ελκυστικής οπτικοποιημένης μουσειολογικής αφήγησης που θα παρακολουθήσει ένα θεματικό και εννοιολογικό διάγραμμα με την αξιοποίηση αρχειακού υλικού, αναλογικής και ψηφιακής υλικότητας και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων σε συνδυασμό με την παρουσία αυθεντικού υλικού και ιστορικών τεκμηρίων.