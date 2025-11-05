Χρ. Μπόκας: «Από τις πιο δύσκολες αντιπυρικές περιόδους», λέει ο Αγρινιώτης υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος

«Μία από τις πιο απαιτητικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών», χαρακτήρισε τη φετινή ο Αγρινιώτης Χριστόφορος Μπόκας, υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος και συντονιστής επιχειρήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Μπόκας έκανε λόγο για «σκληρές μάχες» που έδωσε το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και οι εθελοντές, τονίζοντας πως η συνεργασία όλων των φορέων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό των πυρκαγιών και την αποφυγή τραγικών απωλειών.

Ο απολογισμός των αριθμών λέει ότι στο σύνολο είχαμε 206 πυρκαγιές.

Κοντά στις 80 πυρκαγιές, 78 πυρκαγιές για την ακρίβεια, είχαμε στο Νομό Ιωαννίνων. 42 είχαμε στο Νομό Άρτας και 45 στο Νομό Θεσπρωτίας. Ο Νομός Θεσπρωτίας απασχόλησε πάρα πολύ τη φετινή περίοδο την Πυροσβεστισκή. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η έκταση που χάθηκε ήταν ελάχιστη.

“Μία μεγάλη πυρκαγιά μας απασχόλησε στο νομό Πρεβέζης, όχι ότι οι άλλες ήταν μικρότερης απειλής, γιατί ήταν μέσα κατοικημένες περιοχές, όπως ξέρετε, στην Καστροσυκιά, στη Βρυσούλα, στη Στεφάνη, που θα μπορούσαμε να έχουμε και θύματα. Πάρα πολλά θύματα. Γι’ αυτό και εκδώσαμε τότε το 112 προειδοποιητικά, για να απομακρυνθούν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι υπερήλικες, ώστε έτσι να μην κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος. Παρόλα αυτά, δεν είχαμε προβλήματα και δεν χαθήκαν περιούσιες. Όπως είπα όμως, στη Φιλιππιάδα είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά, εκεί είχαμε και μεγάλη έκταση που κάηκε. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν σε πρανή δρόμων και σε ξερά χόρτα και λιγότερο σε φυσικό πλούτο”.

«Η Ήπειρος δεν είναι στο απυρόβλητο»

Το παράδειγμα των φετινών πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή αποτελούν ταυτόχρονα και ένα δίδαγμα με τον κ. Μπόκα να υπογραμμίζει πως τόσο η Ήπειρος όσο και η Δυτική Μακεδονία λόγω κλιματικών συνθηκών δεν βρίσκονται στο απυροβόλητο.

“Εκεί ακριβώς είναι αν θέλετε και η αχίλλειος πτέρνα ή γενικότερα είναι το νόημα πώς πρέπει να κινηθούμε. Πρέπει να υπάρξει ένα συμπέρασμα από όλο αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, επειδή γειτνιάζει και έχει σχεδόν πολλές φορές και το ίδιο κλίμα, δεν είναι στο απυρόβλητο. Καθόλου δεν είναι στο απυρόβλητο. Θεωρούσαμε λοιπόν, ακόμα αν θέλετε και από τους δικούς μας πυροσβέστες, από τους αξιωματικούς, ότι μπορεί να καίγονται στην Αθήνα, στην Αττική, στην Ηλεία, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, αλλά εμείς να είμαστε στο απυρόβλητο. Δεν είμαστε. Γιατί όταν έχεις θερμοκρασίες 45 βαθμούς, 46 αυτές ήταν οι θερμοκρασίες που λειτουργούσαν κάτω από αυτές και στο πεδίο φτάνανε στους 60 βαθμούς. Φανταστείτε ότι είχαμε μια ανομβρία 2 και 3 μηνών. Τότε οι φωτιές επεκτείνονταν πάρα πολύ γρήγορα, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν τεράστιος και όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συναντούν οι πυρκαγιές αυτές ακαθάριστα οικόπεδα, περιοχές που ήταν μέσα στους Δήμους και μέσα στους αστικούς ιστούς πολλές φορές, αφού δεν είχε αποψίλωση, δεν είχε γίνει πρόληψη αυτή που οφείλαμε να κάνουμε, ώστε έτσι οι πυρκαγιές να παίρνουν κάποιες φορές διαστάσεις”.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υποστράτηγος στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο πεδίο: «Υπήρχε ήδη ένα προηγούμενο καλής συνεργασίας, όμως φέτος πήγαμε ένα βήμα πιο μπροστά. Με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, τους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία, το Δασαρχείο και τις εθελοντικές ομάδες, καταφέραμε να είμαστε όλοι παρόντες στο πεδίο. Δημιουργήσαμε σταθμούς βάσης ως σημεία αναφοράς, ώστε όλες οι δυνάμεις να ξεκινούν ταυτόχρονα. Έτσι μπορέσαμε να είμαστε γρήγορα στα σημεία και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων να περιορίζουμε τις πυρκαγιές».

Επόμενος στόχος: η πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων

Ο κ. Μπόκας έκλεισε τον απολογισμό του με αναφορά στην ανάγκη εγρήγορσης ενόψει του χειμώνα.

“Οι πυρκαγιές, στα σημεία που εκδηλώθηκαν, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μας δημιουργήσουν προβλήματα” είπε ο κ. Μπόκας εστιάζοντας στην πόλη της Φιλιππιάδος και πέριξ αυτής. Ήδη και η Δασική Υπηρεσία πιθανόν να δημιουργήσει κάποια φράγματα, οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι ασήμαντες ως προς τα πλημμυρικά φαινόμενα και γενικότερα ήταν μικρές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε κι εκεί κάποιας έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.

“Και εδώ πάλι πρέπει να λειτουργήσει η πρόληψη, πρέπει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες των ΤΟΕΒ, γενικότερα όλοι πρέπει να δουν ακόμα και ιδιώτες και πολίτες και επιχειρηματίες τι συμβαίνει με τα φρεάτια, τι συμβαίνει με τα υπόγειά τους, οπότε τώρα που είμαστε ακόμα σε πρώτο χρόνο και σε πρώτο στάδιο από άποψης πλημμυρών, να μπορούμε να προετοιμαστούμε, οπότε να μην έχουμε περιθώριο καταστροφής και ζημιάς” κατέληξε.

Πηγή: epirusgate.gr