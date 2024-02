Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν επίθεση με πυραύλους στο πλοίο Rubymar, το οποίο, «κινδυνεύει να βυθιστεί, στον κόλπο του Άντεν», όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα. Το πλήρωμα «εγκατέλειψε το πλοίο», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό λιμάνι της Βουλγαρίας.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> HOUTHIS CLAIM ATTACK ON UK SHIP AND U.S. DRONE

Houthis reportedly struck the “Rubymar,” a Belize-flagged, British-owned cargo ship with Anti-Ship Ballistic Missiles in the Gulf of Aden, causing significant damage and forcing crew abandonment.

They also say they downed a… pic.twitter.com/vZp5Zq6bUK

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 19, 2024