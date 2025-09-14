Χουάν Φεράντο για Παναιτωλικός-Βόλος: «Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου»

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Χουάν Φεράντο για τη νίκη του Βόλου με 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, δηλώνοντας χαρούμενος για τους παίκτες του.

Υπογράμμισε ό,τι ο Βόλος είχε δείξει καλή εικόνα και στα προηγούμενα ματς, παρά τα αποτελέσματα.

Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του και τόνισε πως η νίκη αυτή δίνει ψυχολογία στην ομάδα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τώρα άπαντες πρέπει να απολαύσουν τη στιγμή, αλλά γρήγορα να στρέψουν την προσοχή τους στο επερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό.

Η πρώτη τοποθέτηση στη Cosmote TV:

«Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου.

Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια έπαιξαν καλά, είχαμε ατυχίες.

Το πιο σημαντικό είναι ό,τι ακολουθούμε το πλάνο που έχουμε καθορίσει και κερδίσαμε το παιχνίδι.

Προτεραιότητα για εμάς έχει τώρα το Κύπελλο και να απολαύσουμε τη νίκη μας».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη Συνέντευξη Τύπου: