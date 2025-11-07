Χωρίζουν οι δρόμοι της ΓΕ Αγρινίου και του Μιχάλη Σταμουλάκη

Η ΓΕ Αγρινίου ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας με τον προπονητή μπάσκετ Μιχάλη Σταμουλάκη.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου αναφέρεται:

«Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου ανακοινώνει ότι πριν από λίγο λύθηκε η συνεργασία της με τον προπονητή μπάσκετ Μιχάλη Σταμουλάκη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος καλαθοσφαίρισης ευχαριστεί θερμά το Μιχάλη για την προσφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια και την αγωνιστική πορεία των ομάδων που προπονούσε (αντρική, γυναικεία , κορασίδων και παγκορασίδων).

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Οι ομάδες μας συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους τους».