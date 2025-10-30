«Χωρίς τοπική αγορά δεν μπορεί να υπάρχει η πόλη», λέει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ παρευρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,μετά το αίτημα που υπέβαλλε προς τον Πρόεδρο του, το οποίο και συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη και παίρνοντας τον λόγο ενημέρωσε αφενός για την εξέλιξη της τοπικής Αγοράς και αφετέρου ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων του Αγρινίου.

Αναλυτικά το κείμενο της παρέμβασης του ΣΕΕΔΑ από τον πρόεδρο του, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) βρίσκεται σήμερα εδώ στη συνεδρίαση σας για δύο βασικούς λόγους, όπως αυτοί περιγράφονται στην επιστολή που στείλαμε στον αξιότιμο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ένας λόγος είναι η ενημέρωση για την κατάσταση της τοπικής μας αγοράς και ο δεύτερος είναι για να ζητήσουμε από εσάς τη στήριξη της.

Είμαστε σήμερα εδώ ενώπιον του κορυφαίου πολιτικού οργάνου της Πόλης μας γιατί πιστεύουμε ότι η τοπική μας αγορά, οι επιχειρήσεις που την απαρτίζουν και κυρίως η πορεία της δεν αφορά μόνο τους εμπόρους ,τις οικογένειες τους και τους εργαζόμενους σε αυτές ,αλλά αφορά την ίδια την Πόλη, αφού αυτές βρίσκονται και δραστηριοποιούνται μέσα στο κέντρο του Αγρινίου , στη καρδιά της Πόλης ,αποτελούν ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας και είναι αυτές που καθημερινά της δίνουν Ζωή και Ρυθμό ,τη φωτίζουν μεταφορικά και κυριολεκτικά και κυρίως αποτελούν έναν απο τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής της ζωής.

Είμαστε εδώ γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμάζονται έντονα και είναι γνωστό ότι αυτή η δοκιμασία έρχεται να προστεθεί στις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων 15 χρόνων με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται καθημερινά

πολλές υποχρεώσεις οι οποίες εξαντλούν τις αντοχές τους.

Η καθημερινότητα των επιχειρήσεων της τοπικής μας Αγοράς συμπιέζεται απο την πτώση του τζίρου,από την ενεργειακή ακρίβεια που τείνει να εξελιχθεί σε ένα δεύτερο ενοίκιο ,τα συνεχώς αυξημένα λειτουργικά έξοδα ,τα αυξημένα επίσης κόστη των συναλλαγών και την εξοντωτική φορολογία ,η οποία πρέπει να τονίσουμε ότι αδικεί και τιμωρεί τις επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου τα τελευταία χρόνια .

Οι τοπικές μας επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη σήμερα αντιμέτωπες με ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο άνισος και αθέμιτος ανταγωνισμός από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κυρίως της Ασίας και εάν αυτές σήμερα δεν στηριχθούν ,οι εικόνες που θα αντικρίζουμε στα επόμενα δύο χρόνια θα είναι να πολλαπλασιάζονται τα κλειστά ισόγεια ακίνητα στο κέντρο της Πόλης ,γεγονός που ακόμη και σήμερα περπατώντας στο κέντρο της Πόλης βλέπουμε αντίστοιχες εικόνες και μάλιστα σε κάποια σημεία αντικρίζουμε να είναι συγκεντρωμένα αρκετά κλειστά.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κρίση της ακρίβειας εξακολουθεί να είναι εδώ και να περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και μαζί με τις αλλαγές στις προτεραιότητες των καταναλωτών να δημιουργούν ένα συνδυασμό

παραγόντων που επιδρά αρνητικά στη καταναλωτική συμπεριφορά και αυτό με τη σειρά του να αντανακλά άμεσα στο τζίρο των επιχειρήσεων της Αγοράς.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφέρω ότι το άνοιγμα ενός καταστήματος δίνει «πνοή» στη Πόλη μας ,ενώ αντίθετα ένα λουκέτο θυμίζει μια νεκρή και μίζερη αγορά, που κανείς δεν θέλει να περπατά πάνω στα συντρίμμια της .

Έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί η πολλαπλασιαστική δύναμη του εμπορίου και η διασύνδεση του με τους άλλους κλάδους της οικονομίας . Όταν το εμπόριο ενισχύεται ,ενισχύεται συνολικά η οικονομία, όταν το εμπόριο υποχωρεί πλήττονται δεκάδες επαγγέλματα και κλάδοι.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω τα εξής:

Ας σταματήσουν να στοχοποιούν όσοι το κάνουν είτε επώνυμα ,είτε ανώνυμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους εμπόρους και την αγορά και βέβαια δεν αναφέρομαι μόνο στη τοπική μας αγορά και ας αναγνωρίσουν όλοι και επιβραβεύσουν με τον τρόπο τους τη διαχρονική της προσφορά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Πόλης μας ,αλλά και όλων των Πόλεων.

Οι Έμποροι γυναίκες και άντρες ,είναι συμπολίτες και μέλη της κοινωνίας μας ,είναι οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας,οι δικοί μας άνθρωποι που καθημερινά παίρνουν ρίσκο και λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι αυτοί που δημιουργούν και στηρίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πολίτες και με τη διαδρομή τους στηρίζουν την τοπική μας οικονομία και τη τοπική μας κοινωνία μέσα σε εξαιρετικά δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον .

Είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε στον ίδιο χώρο με όλους τους συμπολίτες μας και μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα ,αλλά και τις ελπίδες για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα να αποκτήσουμε συνείδηση και να στηρίζουμε τους ανθρώπους του τόπου μας ,γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε στις τοπικές κοινωνίες που ζούμε όλα λειτουργούν σαν μια μεγάλη αλυσίδα.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί ,να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κρατήσουμε ενωμένους τους κρίκους αυτής της αλυσίδας για το καλό όλων μας , για το καλό της Πόλης μας.

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου σας ζητά να στείλετε το δικό σας ομόφωνο μήνυμα στήριξης των επιχειρήσεων της Τοπικής μας Αγοράς .

Ένα μήνυμα προς όλες και όλους τους συμπολίτες με το οποίο θα τους προτρέπεται να συνεχίσουν να εμπιστεύονται και να στηρίζουν τις τοπικές μας επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κρατηθούν Ζωντανές και να εξακολουθούν να στηρίζουν την τοπική μας οικονομία ,την απασχόληση την κοινωνική συνοχή ,όπως με συνέπεια κάνουν μέχρι σήμερα με τη συνεχή παρουσία και λειτουργία εδώ και πολλές δεκαετίες στη Πόλη του Αγρινίου και η οποία εξακολουθεί να παραμένει το μεγαλύτερο Εμπορικό Κέντρο όχι μόνο του Νομού Αιτωλ/νίας ,αλλά και όμορων Νομών.

Ένα μήνυμα που θα τονίζει σε όλους ότι

Χωρίς Τοπική Αγορά δεν μπορεί να υπάρχει η Πόλη !!!

Σας ευχαριστώ πολύ !