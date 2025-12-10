Χωρίς «σήμα» η Cosmote ακόμη και στο κέντρο του Αγρινίου – Έντονη δυσαρέσκεια από τους συνδρομητές

Μετ’ εμποδίων διεξάγονται οι επικοινωνίες στο Αγρίνιο για τους συνδρομητές της Cosmote.

Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η Cosmote δεν έχει «σήμα» ακόμα και στο κέντρο της πόλης, όπως καταγγέλλεται.

Προβλήματα εντοπίζονται σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία αλλά και στη χρήση του διαδικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία, παρά τα παράπονα που διατυπώνονται από τους καταναλωτές. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι τα προβλήματα προέκυψαν μετά τις εργασίες για την αλλαγή κεραίας.