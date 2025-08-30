Χωρίς ρεύμα περιοχές του Θέρμου τη Δευτέρα 01.09.15

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Δήμου Θέρμου, λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα:

  • Από 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.:

    • Θέρμο, από την πλατεία προς το ταχυδρομείο, πλησίον οικίας Κούντρα.

    • Αιτία: Κατασκευαστικές εργασίες στο δίκτυο.

  • Από 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.:

    • Σιταράλωνα, λόγω αντικατάστασης σπασμένου στύλου (Ν25 στον Υ/Σ 1 Σιταράλωνων).

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελματιών για την προσωρινή όχληση, καθώς οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης.

🔹 Υπενθυμίζεται ότι για λόγους ασφαλείας, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι το δίκτυο παραμένει υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών.

