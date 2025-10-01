Χωρίς παιδιά τα ΚΔΑΠ σε Ευηνοχώρι και Κατοχή - Προσωρινή αναστολή αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου προχώρησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας δύο ΚΔΑΠ, σε Ευηνοχώρι και Κατοχή, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επικαιροποίησε τη λειτουργίας των δομών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση, η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την αποστολή των ΚΔΑΠ, δηλαδή τη δημιουργική απασχόληση και την ουσιαστική κοινωνική ένταξη των παιδιών, και όχι με δημοσιονομικά κριτήρια.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, έχουν να κάνουμε με τις παρακάτω διαπιστώσεις:

-Οι δομές ουσιαστικά υπολειτουργούσαν σε τακτική βάση, απασχολώντας 1-3 παιδιά ή

ακόμη και κανένα παιδί…

-Κάθε δομή απασχολούσε τρεις εργαζόμενους, ενώ εξαιτίας της απουσίας εγγεγραμμένων παιδιών, δεν υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησης ομαδικών εργαστηρίων και συνεργατικών δραστηριοτήτων, ώστε να επιτευχθεί ο βασικός σκοπό λειτουργίας των δομών αυτών

Πλήρης αδυναμία παιδαγωγικού αποτελέσματος που οδηγεί σε εύγλωττα ερωτήματα:

Πώς επιτυγχάνεται η «δημιουργική απασχόληση» χωρίς ομάδα;

Πώς καλλιεργούνται δεξιότητες συνεργασίας και ένταξης με ελάχιστη συμμετοχή;

Πώς κοινωνικοποιείται ένα παιδί που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και μόνο του μέσα σε

μια ολόκληρη δομή;

- Για εμάς, ήταν πραγματικά αποκαρδιωτική η εικόνα εκπαιδευτικών που αναγκάζονταν να περιφέρονται χωρίς να έχουν ουσιαστικό έργο, αντί να καθοδηγούν ζωντανές ομάδες παιδιών

- Διαπίστωση σοβαρών παιδαγωγικών στρεβλώσεων: δεν αναπτύσσεται δυναμική τάξης,

δεν δύνανται να εφαρμόζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης, δεν αξιοποιούνται οι

ειδικότητες και οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών.

Αξίζει δε να σημειωθεί επίσης, έστω πληροφοριακά, πως τα ΚΔΑΠ υποχρηματοδοτούνται και

τη φετινή χρονιά ο Δήμος μας χρεώνεται για την λειτουργία τους περίπου με 100.000€, ώστε

όλα τα παιδιά να μπορούν να βρουν θέση σε αυτά και καμία θέση εργασίας να μην χαθεί.

Ωστόσο, δεν λαϊκίζουμε με φόντο τα παιδιά και δεν θέτουμε το κόστος ως επιχείρημα. Το

ζήτημα είναι η ουσία: να λειτουργούν δομές που πραγματικά υπηρετούν τον παιδαγωγικό

τους σκοπό.

Επομένως, αποφασίσαμε:

Ενίσχυση των ενεργών δομών του Δήμου με μετακίνηση και αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού

Δυνατότητα μεταφοράς παιδιών (με συναίνεση γονέων) σε άλλα ΚΔΑΠ του Δήμου, με προτεραιότητα στην εγγραφή

Επαναξιολόγηση: Εφόσον στο μέλλον καταγραφεί επαρκής και σταθερή ζήτηση, οι δομές θα επαναλειτουργήσουν άμεσα.

Μήνυμα Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου:

«Δεν κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα ούτε «παίζουμε» με έννοιες που αφορούν παιδιά. Όταν μια δομή έχει ελάχιστα ή καθόλου παιδιά, δεν επιτελεί την αποστολή της. Επιλέγουμε την ουσία και την ορθολογική λειτουργία: ενισχύουμε τις δομές που δουλεύουν ως ζωντανές κοινότητες μάθησης, εξασφαλίζουμε θέση για κάθε παιδί που το επιθυμεί και δεσμευόμαστε να επαναφέρουμε δομές όπου και όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ας αφήσουμε τον λαϊκισμό στην άκρη και ας κοιτάξουμε πώς τα ΚΔΑΠ θα γίνουν τόποι χαράς, ομάδας και δημιουργίας για τα παιδιά μας.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου παραμένει προσανατολισμένος στην ποιότητα των υπηρεσιών προς το παιδί και την οικογένεια. Εξετάζουμε ορθά τα δεδομένα και συμβάλλουμε στην ουσιαστική, ορθολογική λειτουργία των δομών μας, ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση

σε ένα περιβάλλον που πραγματικά το εξελίσσει».