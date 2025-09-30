Χόρχε Αγκίρε για Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: «Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε»

Για την ήττα του Παναιτωλικού κόντρα στον Παναθηναϊκό τοποθετήθηκε ο Χόρχε Αγκίρε, τονίζοντας ότι η ομάδα θα πρέπει να παλέψει σκληρά, προκειμένου να νικήσει τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χόρχε Αγκίρε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Όταν βάλαμε το γκολ, ξέραμε ό,τι ο αντίπαλος θα μας πίεζε, θέλαμε να κερδίσουμε, αυτή είναι η νοοτροπία μας, οπότε προσπαθήσαμε αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε.

Ξέραμε ό,τι μετά το 1-1 θα έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα, είμαι στενοχωρημένος.

Είναι μία σκληρή ήττα στο τελευταίο λεπτό, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να μείνουμε συγκεντρωμένοι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα, δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, πρέπει να παλέψουμε σε όλα τα παιχνίδια, τώρα πρέπει να κερδίσουμε τον Λεβαδειακό».