Χώρα της χρονιάς η Ελλάδα, λέει ο Economist – Μητσοτάκης: Αναγνωρίζονται οι προσπάθειες του ελληνικού λαού

O Economist ανέδειξε την Ελλάδα ως χώρα της χρονιάς για το 2023 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για «αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού».

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα θα αναδεικνυόταν από το Economist ως χώρα της χρονιάς; Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Μια αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας.», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, παραθέτοντας το άρθρο του Economist.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

A few years ago, who would have expected that Greece would be named @TheEconomist’s country of the year? Yet this is exactly what has happened. A recognition of the Greek people’s efforts, our continuing reforms and our country’s progress. https://t.co/coLfKanjoX

