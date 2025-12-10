Χολαργός: Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι δύο δράστες για το μαχαίρωμα 14χρονου – Παραδόθηκε ο ένας, συνελήφθη ο άλλος

Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο νεαρούς και ο άλλος συνελήφθη, για το μαχαίρωμα στον 14χρονο που έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στον Χολαργό.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας νεαρός εμφανίστηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για άνδρα ελληνικής καταγωγής.

Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται και ο νεαρός αλβανικής καταγωγής ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok να ομολογεί κυνικά την επίθεση. Αφορμή υπήρξε μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στον 14χρονο και στους δύο νεαρούς.

Το θύμα έχει κατονομάσει στις Αρχές τους δράστες οι οποίοι δεν δίστασαν μάλιστα να ανεβάσουν και φωτογραφίες με τα μαχαίρια καμαρώνοντας για το «κατόρθωμά» τους.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο ένας εκ των δύο δραστών, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρ’ ολίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 14χρονου.

Παράλληλα, στο βίντεο ακούγονται οι στίχοι ενός τραγουδιού οι οποίοι λένε «δεν ξεχνάω για όλα αυτά που είπες, στο ορκίζομαι στη μάνα μου θα σου ανοίξουμε τρύπες…».

Σε βίντεο που παρουσίασε νωρίτερα το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει.

Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα άτομα που βοήθησαν το θύμα ενώ έτρεχε αιμόφυρτος και λίγη ώρα αργότερα διακρίνονται και οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο να μιλούν με αυτόπτες μάρτυρες αναζητώντας τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.

