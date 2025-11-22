Χοιρινά παϊδάκια που λιώνουν στο στόμα – Το ιδανικό πιάτο για ένα εορταστικό τραπέζι

Συνταγή για χοιρινά παϊδάκια που λιώνουν στο στόμα, ιδανικό πιάτο για ένα οικογενειακό δείπνο ή ένα εορταστικό τραπέζι, με γεύση που θα εκπλήξει ακόμη και εκείνους που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους οπαδούς του κρέατος.

Γευστικά, ζουμερά και τρυφερά, τόσο που κυριολεκτικά ξεκολλάνε από το κόκαλο – έτσι ακριβώς προκύπτουν τα ψητά παϊδάκια, που παρασκευάζονται σύμφωνα με αυτή τη σπιτική συνταγή.

Συνταγή

Συστατικά:

χοιρινά παϊδάκια – 1,5kg

κέτσαπ “Tender” – 150 g

μουστάρδα με μέλι (με δημητριακά ολικής αλέσεως) – 1 κουταλιά της σούπας.

σάλτσα σόγιας – 100 g

βαλσάμικο ξύδι – 50 g

μέλι – 2 κουταλιές της σούπας.

σκόρδο – 2 σκελίδες

πορτοκάλι – 1 τεμ.

ζάχαρη – 4 κουταλιές της σούπας.

αλάτι – ½ κουταλάκι του γλυκού

νερό – 500 ml

Σκούρα μπύρα – 500 ml

Προετοιμασία:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ανακατέψτε την κέτσαπ, τη μουστάρδα, τη σάλτσα σόγιας, το ξύδι, το μέλι, το αλάτι, τη ζάχαρη, το λιωμένο σκόρδο και τις ξεφλουδισμένες φέτες πορτοκαλιού. Προσθέστε τα παϊδάκια, ρίξτε το νερό και τη μπύρα. Σκεπάζουμε με καπάκι ή αλουμινόχαρτο χωρίς να διαφεύγει ατμός και μαγειρεύουμε για 1-1,5 ώρα σε χαμηλή φωτιά από το σημείο βρασμού. Αφαιρούμε τα παϊδάκια, σουρώνουμε τη σάλτσα και σιγοβράζουμε σε μια κατσαρόλα μέχρι να πήξει. Αλείψτε με αυτήν το κρέας και ψήστε για 20 λεπτά στους 180°C για να δημιουργηθεί ένα γλασαρισμένο γλάσο. Σερβίρετε τα παϊδάκια με μια κουταλιά κέτσαπ, κόκκινο κρεμμύδι τουρσί ή ένα λεπτό πουρέ. Η κρούστα καραμέλας, το εσπεριδοειδές πορτοκάλι και η γεύση μελιού-μουστάρδας θα κάνουν αυτό το πιάτο μια πραγματική γαστρονομική απόλαυση.

Πηγή: prestagorica.si