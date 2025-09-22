Χιλιάδες στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Η σπαρακτική εικόνα της συζύγου του

Δεν έμοιαζε με μια συνηθισμένη κηδεία, η τελετή αποχαιρετισμού του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, με σπαρακτική φιγούρα τη σύζυγό του, Έρικα να κλαίει γοερά στην αγκαλιά του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελετή αποχαιρετισμού του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ πήρε διαστάσεις μεγαλειώδους πολιτικο – θρησκευτικής συγκέντρωσης, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές στην Αριζόνα. Ο 31χρονος συνιδρυτής του κινήματος Turning Point USA, που δολοφονήθηκε πριν από 11 ημέρες (10.09.2025) σε πανεπιστήμιο της Γιούτα κατά τη διάρκεια ομιλίας του παρουσιάστηκε από τους ομιλητές ως μάρτυρας, ένας άνθρωπος που θα «ζει» μέσα από το έργο του.

Η Έρικα Κερκ, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, να κλαίει γοερά στην αγκαλιά του Ντόναλντ Τραμπ, το κατάμεστο στάδιο στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα και η εικόνα του Έλον Μασκ με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάθονται δίπλα δίπλα στην επιμνημόσυνη δέηση του Κέρκ ήταν μερικά από τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός την Κυριακή (21/09/25).

Στην πεντάωρη τελετή μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ, στον συντηρητικό εκπρόσωπο της νέας γενιάς του κινήματος MAGA, παρευρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι, γεμίζοντας το στάδιο «State Farm Stadium». Η τελετή ξεπέρασε τα όρια ενός αποχαιρετισμού.

Σε ένα σκηνικό που συνδύαζε θρησκευτική και πολιτική σύναξη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ μίλησαν για τον 31χρονο ιδρυτή του Turning Point USA ως «μάρτυρα» και «οδηγό» της συντηρητικής νεολαίας.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν η χήρα του 31χρονου να λέει πως «τώρα η αποστολή του είναι και δική μου αποστολή», ενώ παράλληλα δήλωσε πως συγχωρεί τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του συζύγου της.

Η ομιλία του Τραμπ υπήρξε χαρακτηριστική. Από τη μία, επαίνεσε τον Κερκ ως «ιεραπόστολο με ευγενές πνεύμα», ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα του απονεμηθεί μεταθανάτια το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Από την άλλη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την επιθετικότητά του: «Ο Τσάρλι δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Εγώ όμως τους μισώ», είπε.

Η ομιλία Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα απονείμει μεταθανάτια στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. «Είναι μεγαλύτερος τώρα από ποτέ. Είναι αιώνιος», είπε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία του θύμιζε σε σημεία τις πολιτικές του συγκεντρώσεις, με αναφορές σε «αριστερούς εξτρεμιστές» και υποσχέσεις για καταστολή της εγκληματικότητας. Σε μια αποστροφή του λόγου του, μάλιστα, διαφοροποιήθηκε από τον Κερκ λέγοντας: «Εκείνος δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Εγώ όμως τους μισώ. Και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς. Απευθυνόμενος στη χήρα του, Έρικα Κερκ, πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ ότι αυτό «δεν είναι στο DNA του».

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στο κατάμεστο στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε άγρια από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας επειδή έλεγε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του. Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον Θεό. Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία. Ηγήθηκε με τόλμη και υποστήριξε λαμπρά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Έκανε αυτό που ήταν σωστό για το έθνος μας.

Και έτσι, εκείνη την τρομερή μέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία έγινε αθάνατος. Είναι τώρα μάρτυρας για την αμερικανική ελευθερία» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων εδώ σήμερα όταν λέω ότι κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, και ούτε η ιστορία.

Γιατί ενώ ο Τσάρλι έχει επανενωθεί με τον δημιουργό του στον παράδεισο, η φωνή του στη γη θα αντηχεί μέσα από τις γενιές και το όνομά του θα ζει για πάντα. Στο αιώνιο χρονικό των μεγαλύτερων πατριωτών της Αμερικής, θα υπάρχει για πάντα η απίστευτη και όμορφη ζωή του Τσάρλι».

Η συγκλονιστική ομιλία της Έρικα Κερκ

Η στιγμή που σημάδεψε την τελετή ήταν η ομιλία της Έρικα Κερκ. Με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για τον σύζυγό της που «έφυγε χωρίς να έχει μετανιώσει για τίποτα» και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει η ίδια την αποστολή του.

Συγκλόνισε όταν δήλωσε δημόσια ότι συγχωρεί τον δολοφόνο του, παραπέμποντας στα λόγια του Χριστού: «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Η στάση της προκάλεσε όρθιο χειροκρότημα από το πλήθος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου και προέδρου του Turning Point USA, δεσμευόμενη να ενισχύσει το έργο του οργανισμού.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε την τελετή «αναγέννηση» αντί για κηδεία, δηλώνοντας ότι «για τον Τσάρλι, θα ξαναχτίσουμε την Αμερική». Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μίλησε με έντονη συγκίνηση, λέγοντας πως «όταν πήραν τη ζωή του, ένα εκατομμύριο άλλοι Τσάρλι βγήκαν να συνεχίσουν το έργο του».

Ο Λευκός Οίκος εκπροσωπήθηκε από κορυφαία στελέχη της διοίκησης Τραμπ, ενώ πιο αιχμηρή στάση κράτησε ο Στίβεν Μίλερ, δεσμευόμενος για «εκρίζωση των εχθρών» και «νίκη επί των δυνάμεων του κακού».

Ο Τσάρλι Κερκ ως «μάρτυρας»

Πολλοί ομιλητές περιέγραψαν τον Κερκ ως μάρτυρα που πέθανε στο όνομα της πίστης και της αποστολής του.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον χαρακτήρισε «πολεμιστή για την πατρίδα και τον Χριστό», ενώ ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ τον συνέκρινε με τον Ιησού, λέγοντας ότι «ο Χριστός πέθανε στα 33, ο Κερκ στα 31, και οι δυο άλλαξαν την πορεία της ιστορίας».

Δίπλα δίπλα Μασκ και Τραμπ

Η τελετή αποτέλεσε και μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του στρατοπέδου Τραμπ. Μεταξύ των παρισταμένων ξεχώρισαν ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, αλλά και ο Έλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που είχε συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ τους τελευταίους μήνες, εμφανίστηκε ξανά στο πλευρό του, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφία τους με το σχόλιο: «For Charlie».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν τους δύο άνδρες να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να συνομιλούν. Σε κάποιο σημείο μάλιστα, φαίνεται ο Τραμπ να συστήνει τον Μασκ στον Ντάνα Γουάιτ, CEO του Ultimate Fighting Championship (UFC).

Η συγκεκριμένη συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη που οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί δημόσια από τότε που ο Έλον Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής

Αποδοτικότητας στα τέλη Μαΐου μετά τη ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επέκρινε σκληρά για το φορολογικό νομοσχέδιο-ορόσημο της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι θα αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Οι δύο άνδρες φαινόταν να είναι αχώριστοι κατά τη διάρκεια της θητείας του Μασκ στον Λευκό Οίκο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, ώσπου αποχώρησε ο δισεκατομμυριούχος.

Και τώρα αυτή η κίνηση αποτελεί μια συμβολική επανασύνδεση, όπως επισημαίνουν CNN και FOX, βάζοντας το εξής δίλημμα: είναι ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική τους πορεία ή πρόκειται για μια «τυχαία στιγμή».

Πηγή: newsit.gr