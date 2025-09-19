Χελιδόνα Ευρυτανίας: Αυτό το Σάββατο το Ολοήμερο Φεστιβάλ Τρύγου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αυτό το Σάββατο στη Χελιδόνα Ευρυτανίας το Ολοήμερο Φεστιβάλ Τρύγου με πλούσιο πρόγραμμα, γεύσεις, μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα από το πρωί έως το ξημέρωμα.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 η Χελιδόνα Ευρυτανίας φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το Ολοήμερο Φεστιβάλ Τρύγου, μια διοργάνωση που υπόσχεται πλούσιες εμπειρίες από το πρωί έως το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χελιδονιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» έχει ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα γεμάτο μουσική, παιχνίδι, θεάματα και διαδραστικές εμπειρίες. Το φεστιβάλ ξεκινά από τις 11 το πρωί, ενώ η είσοδος κοστίζει 5 ευρώ.

Το Helidona Hardcore ξεκίνησε το 2019 από μία ομάδα νέων ανθρώπων με καταγωγή από το χωριό της Χελιδόνας που θέλησαν να εμφυσήσουν ξανά ζωή, έστω και για λίγο, σε έναν τόπο που μαράζωνε και άδειαζε απόανθρώπους. Το φεστιβάλ με την πληθώρα εκδηλώσεων έχει εδραιωθεί σήμερα ως ένα από τα πιο πρωτότυπα δρώμενα της Ευρυτανίας, βάζοντας στον χάρτη έναν μοναδικά όμορφο ορεινό προορισμό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από τις 11:00 το πρωί ξεκινά το παιδικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα Χελιδονάκια», που θα διαρκέσει έως τις 15:00 με συνεχή μουσική από DJ. Γονείς και παιδιά θα συμμετάσχουν στις «Λουκουμομαχίες», ενώ θα ακολουθήσουν «Μπαλονομαχίες» και «Μουσικές καρέκλες» (11:30-12:00).

Από τις 12:00 έως τη 13:00 προγραμματίζονται θεματικά εργαστήρια με κατασκευές από πηλό, ζωγραφική με θέμα τον τρύγο, δημιουργία μασκών και στεφανιών, αλλά και face painting. Το παιδικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί με παιχνίδια και χορογραφίες (13:00-13:30), ενώ στη 13:30 οι μικροί τρυγητές θα μαζέψουν σταφύλια από τους αμπελώνες του χωριού. Από τις 14:00 έως τις 15:30 θα παρουσιαστεί η δράση «Κληματσίδες & Θεατρική παράσταση», με κατασκευές από κληματόβεργες και κουκλοθέατρο από την ομάδα ΝΟΙ.

Στις 15:30 ακολουθεί το παιδικό διαδραστικό πάτημα σταφυλιών με μουσική υπόκρουση από DJ, ενώ στις 16:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Ακροβάτες Τρυγητές με ζογκλερικά, ακροβατικά σε στύλο, εναέρια ακροβασία σε πανιά και ξυλοπόδαρους που θα κινούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το μουσικό πρόγραμμα ανοίγει στις 18:00 με τη Sourloulou Band. Η πολυμελής μπάντα, χαρακτηριστική για το πάθος της για γλέντι και χαρά, θα παρασύρει το κοινό σε έναν ξέφρενο ρυθμό κυκλωτικού χορού διονυσιακής μυσταγωγίας με γκάιντες, κλαρίνα, τρομπέτες, λαούτα, ούτια και νταούλια

Στις 20:30 οι επισκέπτες της Χελιδόνας θα απολαύσουν τους Thrax Punks, δημοφιλές συγκρότημα, σε εκρηκτικό πρόγραμμα που παντρεύει τη θρακιώτικη μουσική παράδοση με τον ηλεκτρισμό και την ένταση της ροκ και πανκ σκηνής σε υψόμετρο 600 μέτρων.

Από τις 22:30 έως τις 23:15 θα γίνει η αναπαράσταση του τρύγου, με «Διαδραστικό Πάτημα Σταφυλιών», πατινάδα με χάλκινα και νταούλια, εναέριες ακροβασίες σε πανιά καισχοινιά, με DJ να γεφυρώνει τις εμφανίσεις των καλλιτεχνικών ομάδων.

Η βραδιά θα συνεχιστεί δυναμικά στις 23:30 με την Κατερίνα Τσιρίδου & Rebetiko band, μία από τις καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες φωνές της ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής της γενιάς της, μαζί με τον Σωτήρη Παπατραγιάννη, έναν από τους κυριότερους αντιπροσώπους αντιπροσώπους της μετά-ρεμπέτικης σχολής, που θα ταξιδεύουν τους συμμετέχοντες σε ένα αξέχαστο μεταμεσονύχτιο δημοτικό και ρεμπέτικο γλέντι.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρουν οι «Τηνομερίτες», μιανεανική ομάδα με παραδοσιακή ζυγιά και αστείρευτο κέφι, που θα οδηγήσει το γλέντι μέχρι το ξημέρωμα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τρύγου, αλλά και από την παραμονή της γιορτής, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας και διασκέδασης. Στον χώρο θα ρέει άφθονο κόκκινο κρασί και τσίπουρο, ενώ θα λειτουργεί Street Food με γεύσεις, αναψυκτικά και οινοπνευματώδη ποτά.

Παράλληλα, θα υπάρχουν περίπτερα με παραδοσιακά προϊόντα και η Boutique “Helidona Hardcore", δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στο φεστιβάλ. Για όσους επιθυμούν να μείνουν στο χωριό, έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για κάμπινγκ με πρόσβαση σε νερό και τουαλέτες. Τη μουσική ροή θα καλύπτουν DJs ανάμεσα στις εμφανίσεις των συγκροτημάτων, ενώ όλη η εκδήλωση θα καταγράφεται σε βίντεο.

Δείτε την αφίσα:

Πηγή: evrytanika.gr