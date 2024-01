Ο Σέρβος σέντερ υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη στο αριστερό του πόδι στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Περίπου δύο μήνες θα μείνει εκτός δράσης ο 29χρονος.



Χειρουργήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ! Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου σε επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Σήμερα (27/01) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε στον Όμιλο Ιατρικού από τον γιατρό της ομάδας μας, Θεοφάνη Τσαβίση, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός».

Get Well soon Nikola!

