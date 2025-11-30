Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα

Η 21χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του 24χρονου χειρουργήθηκε από νευροχειρουργούς και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η σύντροφος του 24χρονου νεαρού που σκοτώθηκε στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στον ίδιο, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του καθώς έβγαιναν από το σταθμευμένο αμάξι τους.

Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου που είχαν τραυματιστεί ελαφρά έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός του οχήματος (επίσης ελαφρά τραυματισμένος) αποχώρησε από το ΚΑΤ συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.

Είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος οδηγός είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος, ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.

Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.

Ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.

«Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός»

«Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε [ο οδηγός] με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους» είπε ο θείος του 24χρονου Γιάννης Πολιτόπουλος, που την ώρα του δυστυχήματος έλειπε στην Αθήνα και επέστρεψε εσπευσμένα στη Λούτσα όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μόνο ένα άτομο, η αδερφή του και μητέρα του 24χρονου βρισκόταν στο εσωτερικό του παρκαρισμένου οχήματος, μαζί με ένα σκυλάκι: «Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του».

«Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση εάν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «απ’ ό,τι έχουν καταλάβει».

