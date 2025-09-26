Χειροπέδες σε οδηγό στο Μεσολόγγι - Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς πινακίδες

Χειροπέδες σε οδηγό στο Μεσολόγγι - Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς πινακίδες
Ένας ακόμη οδηγός συνελήφθη στο Μεσολόγγι, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος, ενώ στο όχημά του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

 

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ της Πέμπτης (25.9.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Επιπλέον, του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο οι πινακίδες κυκλοφορίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Συνελήφθη φυγόποινος στη Γαβαλού: Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης13 μηνών για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη φυγόποινος στη Γαβαλού: Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 13 μηνών για ενδοοικογενειακή βία

Φυγόποινος για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη στη Γαβαλού Μακρυνείας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 13 μηνών

26 Σεπ 2025

Ετικέτες: μεθυσμένος οδηγός, Μεσολόγγι, ΣΥΛΛΗΨΗ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;