Χειροπέδες σε οδηγό στο Μεσολόγγι - Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς πινακίδες

Ένας ακόμη οδηγός συνελήφθη στο Μεσολόγγι, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος, ενώ στο όχημά του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ της Πέμπτης (25.9.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Επιπλέον, του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο οι πινακίδες κυκλοφορίας.