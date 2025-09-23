Χειροπέδες σε αλλοδαπό στο αεροδρόμιο Ακτίου – Βρέθηκαν σφαίρες στις αποσκευές του

Χειροπέδες σε αλλοδαπό στο αεροδρόμιο Ακτίου – Βρέθηκαν σφαίρες στις αποσκευές του
Χειροπέδες σε αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ακτίου, καθώς βρέθηκαν σφαίρες στις αποσκευές του στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22.9.25) στον Αερολιμένα Ακτίου Βόνιτσας, όπου αστυνομικοί εντόπισαν σε έλεγχο έναν αλλοδαπό άνδρα να μεταφέρει δύο σφαίρες μέσα στις χειραποσκευές του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Αερολιμένα Ακτίου Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό των χειραποσκευών του και κατασχέθηκαν δυο σφαίρες, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγρίνιο: Πάνω από 6.000 ευρώ στο 7ο τουρνουά αγάπης - «Όλοι μαζί για τη δική μας Μαργαρίτα»

Αγρίνιο: Πάνω από 6.000 ευρώ στο 7ο τουρνουά αγάπης - «Όλοι μαζί για τη δική μας Μαργαρίτα»

Ιστορία έγραψε στο Αγρίνιο το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 6.000 ευρώ για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΤΙΟΥ, αλλοδαπός, ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΦΑΙΡΕΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;