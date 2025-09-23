Χειροπέδες σε αλλοδαπό στο αεροδρόμιο Ακτίου – Βρέθηκαν σφαίρες στις αποσκευές του

Χειροπέδες σε αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ακτίου, καθώς βρέθηκαν σφαίρες στις αποσκευές του στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22.9.25) στον Αερολιμένα Ακτίου Βόνιτσας, όπου αστυνομικοί εντόπισαν σε έλεγχο έναν αλλοδαπό άνδρα να μεταφέρει δύο σφαίρες μέσα στις χειραποσκευές του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Αερολιμένα Ακτίου Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό των χειραποσκευών του και κατασχέθηκαν δυο σφαίρες, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.