Χειμώνας και πυρκαγιές: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη Δυτική Ελλάδα

Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, με διευκρινήσεις για τις δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο τον χειμώνα, για τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) διευκρινίζει ότι και κατά τη χειμερινή περίοδο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα και τα μέσα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές, αγροτικές και λοιπές εκτάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο όπως: το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λ.π.

Συνεπώς, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (Τεύχος B’ 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους.

Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024)με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της

διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας

λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Απευθύνεται σύσταση στους συμπολίτες μας:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων όρων, προϋποθέσεων, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:

– τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο και

– τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε

– το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

– την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

– το είδος της βλάστησης που καίγεται

οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!!!

Ο Διοικητής

Κωνσταντίνος Β. Γόντικας

Αρχιπύραρχος