Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στις 27 Νοεμβρίου θα περάσει από το Αγρίνιο η Φλόγα

Το Αγρίνιο θα είναι σταθμός της Λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Η Τελετή Αφής για το Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, μπροστά στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία και την επόμενη ημέρα η Φλόγα θα περάσει και από το Αγρίνιο.

H Λαμπαδηδρομία θα διαρκέσει 9 ημέρες, καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα.

Η Φλόγα θα μεταφερθεί από περίπου 450 Λαμπαδηδρόμους, συνοδευόμενη από 15 οχήματα, και 40 στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που διασφαλίζουν την άψογη διεξαγωγή της αποστολής. Η διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας θα ξεκινήσει από την Αρχαία Ολυμπία και θα ταξιδέψει μέσα από πόλεις και περιοχές όπως Πύργος, Πάτρα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Καστοριά, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Πορταριά, Αράχωβα και Αθήνα, για να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου 2025, για να παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026.

1η ΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025

Αρχ. Ολυμπία- Πύργος- Αμαλιάδα- Αρχ. Ήλιδα- Λαμπεία- Καλάβρυτα.

2η ΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2025

Καλάβρυτα- Πάτρα- Γέφυρα Ρίο- Αγρίνιο- Καρπενήσι.

3η ΗΜΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 28/11/2025

Καρπενήσι- Καρδίτσα- Μουζάκι- Πύλη- Μέτσοβο.

4η ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025

Μέτσοβο- Γρεβενά- Κοζάνη- Πτολεμαΐδα- Άργος Ορεστικό-Καστοριά.

5η ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/2025

Καστοριά- Φλώρινα- Παλαιός Αγ. Αθανάσιος- Έδεσσα-Σκύδρα- Νάουσα.

6η ΗΜΕΡΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025

Νάουσα – Γιαννιτσά – Σέρρες – Δράμα – Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη.

7η ΗΜΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 2/12/2025

Θεσσαλονίκη- Ελασσόνα- Πορταριά Πηλίου- Λαμία.

8η ΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12/2025

Λαμία-Αράχωβα-Λιβαδειά-Κηφισιά-Μαρούσι-ΕΟΕ-Περιστέρι-Αιγάλεω-Καλλιθέα-Νέα Σμύρνη-Ακρόπολη.

9η ΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 4/12/2025

Ακρόπολη – Πλ. Συντάγματος – Μητρόπολη Αθηνών- Δημαρχείο Αθηνών- Πλ. Ομονοίας- Παλαιά Βουλή- Ακαδημία-Πανεπιστήμιο- Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο- Πεδίο Άρεως- Μέγαρο Μουσικής- Εθνική Πινακοθήκη- Παναθηναϊκό Στάδιο.