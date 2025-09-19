«Χάρισε ζωή με μια κίνηση» – Εκδήλωση στο Αγρίνιο για την δωρεά μυελού των οστών

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο από τον Ιατρικό Σύλλογο για την δωρεά μυελού των οστών κατατρίφθηκαν μύθοι, λύθηκαν απορίες, ενώ τιμήθηκαν δωρητές που βρέθηκαν συμβατοί με πάσχοντες.

Με επίκεντρο την αξία της δωρεάς μυελού των οστών ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε Ζωή», πραγματοποίησαν στο Αγρίνιο μια σημαντική εκδήλωση, η οποία ως γενικό στόχο είχε το να σωθεί έστω και ένας ασθενείς που πάσχει από λευχαιμία. Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος, Δήμητρα Λαοπόδη.

Χαιρετισμός του Περιφερειακού Συμβούλου, Λάμπρου Δημητρογιάννης:

Χαιρετισμός του Κωνσταντίνου Ζώη, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου:

Χαιρετισμός αντιδημάρχου Αγρινίου, Βασίλη Φωτάκη:

Χαιρετισμός του Πάτερ Ιωάννη Γκιάφη:

Ο χαιρετισμός του: προέδρου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στην εκδήλωση για τη δωρεά μυελού των οστών:

Ο χαιρετισμός του κ. Γιώργου Αγραφιώτη στην εκδήλωση για τη δωρεά μυελού των οστών:

Η κεντρική ομιλήτρια Μαρία Κώστογλου

Αξίζει να τονίσουμε ότι συχνά οι ασθενείς είναι ακόμη και μικρά παιδιά, όπως τόνισε η κεντρική ομιλήτρια Μαρία Κώστογλου υπεύθυνη προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή».

Η εκδήλωση αυτή, που αποτελεί «σημείο αναφοράς» για τα δρώμενα του Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το απόγευμα, (το απόγευμα της Παρασκευής 19.09.25) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (πρώην Τράπεζα της Ελλάδας) και ήταν άκρως ενδιαφέρουσα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης μια λήπτρια και ένας εθελοντής δότης μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τις προσωπικές τους ιστορίες, προσφέροντας μια ζωντανή μαρτυρία αλληλεγγύης και ελπίδας που γεννά η δωρεά μυελού των οστών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξε η δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με μία απλή αίτηση και λήψη στοματικού επιχρίσματος (με μπατονέτα).

Πέραν όμως αυτών, αξίζει να τονίσουμε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου έχει «δήξει το δρόμο» ουκ ολίγες φορές και μέσω των εκδηλώσεών του προσπαθεί να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες της περιοχής, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια εκδήλωση όπως αυτή που στοχεύει στην δωρεά μυελού των οστών, που είναι πράξη ζωής, καθώς η δωρεά μυελού των οστών ουσιαστικά χαρίζει ζωή σε ασθενείς με λευχαιμία.

Η εκδήλωση αυτή έγινε με την αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών που γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει σωστή ενημέρωση, η οποία πρέπει να δίνεται πάντα από την «πηγή», απευθείας, δηλαδή είτε από το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε Ζωή» είτε από κάποιον γιατρό και λιγότερο από το διαδίκτυο.

Δείτε φωτογραφίες: