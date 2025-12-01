Χάρης Δούκας: Στο νοσοκομείο για 12 μέρες έμεινε η σύζυγός του – «Ήταν όλη τη νύχτα στο πλευρό μου»

Στο πλευρό της συζύγου του παρέμεινε ο Χάρης Δούκας, έπειτα από ολιγοήμερη περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Η Γεωργία Πολυτάνου περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο νοσοκομείο από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή της, «δώδεκα μέρες που στο ημερολόγιο φαίνονται λίγες, αλλά όταν τις ζεις από το κρεβάτι γίνονται ατελείωτες… πιο μεγάλες, πιο δύσκολες».

Η ίδια δεν αποκάλυψε το ακριβές πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε, αλλά τόνισε πως δεν ένιωσε στιγμή μόνη, καθώς ο σύζυγός της βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου. Κλείνω όπως λέει ο Χάρης: Προχωράμε», έγραψε η Γεωργία Πολυτάνου, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της συζύγου του Χάρη Δούκα:

Καλό μήνα σε όλους.

Και αυτή τη φορά, δεν είναι μια τυπική ευχή.

Από τις 10/11 έως τις 21/11 βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο. Δώδεκα μέρες που δεν μοιάζουν πολλές στο ημερολόγιο. Μα όταν τις ζεις από το κρεβάτι, οι μέρες είναι διαφορετικές…γίνονται πιο μεγάλες.

Τις νύχτες, όμως, δεν ήμουν ποτέ μόνη. Ο σύζυγός μου ήταν εκεί. Όχι από υποχρέωση, όχι από ευγένεια αλλά από κάτι βαθύτερο. Από αυτό που δεν μπορείς να φωτογραφίσεις ούτε να περιγράψεις εύκολα. Έμενε όλη τη νύχτα, κι όταν έπρεπε να φύγει για τη δουλειά του…ξαναγυρνούσε. Ακόμη και για λίγα λεπτά. Μόνο για να ρίξει μια ματιά. Για να δει αν αντέχω.

Λένε πως η επαγγελματική ζωή είναι το “βιογραφικό” μας. Το κομμάτι που φαίνεται, που κρίνεται. Μα η προσωπική ζωή είναι το κομμάτι που κρατάει όρθιο αυτό που φαίνεται. Χωρίς εκείνο, το πρώτο δεν έχει θεμέλιο.

Δεν ξέρω πώς θα περνούσα όλο αυτό χωρίς τη στήριξή του. Ίσως να μην πρέπει να το μάθω ποτέ.

Ξέρω όμως κάτι άλλο:

Υπάρχουν άνθρωποι που όταν σε κοιτούν στα μάτια, δεν βλέπουν τις αντιξοότητες, αλλά εσένα.

Και αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική θεραπεία.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μου στάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Το “ευχαριστώ” είναι λίγο. Και όπως μου είπαν…την επόμενη φορά να τα πούμε υπό άλλες συνθήκες. Το εύχομαι, έχοντας πίστη.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου.

Κλείνω όπως συνηθίζει να λέει ο Χάρης: Προχωράμε.