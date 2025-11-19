Χάρης Χριστόπουλος για τον πρόωρα γεννημένο γιο του: «Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατάω το χέρι για όσο αναπνέω»

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Χάρης Χριστόπουλος περιγράφει τη μοναδική σύνδεση με το παιδί του από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

Ο γνωστός φωτογράφος, που γνωρίσαμε μέσα από τους πρώτους κύκλους του GNTM έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την Ανίτα Μπραντ. Ο Χάρης Χριστόπουλος την Τρίτη (18.11.2025) έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση και μίλησε δημοσίως για τις δυσκολίες που πέρασε, λόγω προωρότητα, ο τρίτος του γιος.

Στην σχετική ανάρτηση αναφέρει:

«17/11/25 Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας… Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες τον δρόμο που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας βάζω την πρώτη φωτογραφία μας και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου. Κρατήστε σφικτά με όλη την δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δε θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω, από τα πλαστικά κουτιά… Τους το χρωστάμε… Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου…»

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Harris Christopoulos (@harrischristopoulos)

Φωτογραφία αρχείο: Instagram / harrischristopoulos