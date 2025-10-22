Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο - «Σε κρατώ σαν φάρο στα σκοτάδια μου»

Συντετριμμένη η Χάρις Αλεξίου με την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, που έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό τραγούδι.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, η σπουδαία τραγουδίστρια τον ευχαριστεί «για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας», προσθέτοντας ότι τον κρατάει «σαν φάρο» στα σκοτάδια της.

Η συγκινητική ανάρτηση της Χαρούλας Αλεξίου για τον Διονύση Σαββόπουλο

«Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας.

Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα.

Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας.

Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».

Φωτογραφία αρχείο και από Eurokinissi