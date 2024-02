Χάρι -Μέγκαν: Με βασιλικό οικόσημο ο νέος τους ιστότοπος

Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο προκειμένου να συνεχίσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο. Το Παλάτι δεν έχει γνωστοποιήσει από τι μορφή καρκίνου πάσχει ο 75χρονος μονάρχης ούτε έχει γίνει γνωστό τι είδους θεραπείες κάνει.

Ο Κάρολος πιθανά θα δει και από κοντά τον πρωθυπουργό στην εβδομαδιαία ακρόαση εξακολουθώντας να ασκεί τις υποχρεώσεις του ως αρχηγός του κράτους.

Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δημιούργησαν νέο ιστότοπο με το όνομα του τίτλου τους ως Σάσεξ.

Η νέα επωνυμία τους sussex.com, φαίνεται να τονίζει τη βασιλική τους ιδιότητα, με ένα βασιλικό οικόσημο και το μήνυμα: “Το γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ”.

Umm, these two nincompoops do realize they are not “Sussex,” right? The gall of buying https://t.co/puNeTZv1j8, and including a royal crest, though they hate the royals, is ridiculous. https://t.co/7K5iiy8ism

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) February 12, 2024