«Χαράς ευαγγέλια» για την Κατερίνα Καινούργιου - Έγκυος η παρουσιάστρια

Χαράς ευαγγέλια για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία είναι έγκυος και μάλιστα στο δεύτερο μήνα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της στήλης Big Mouth του Powergame.gr πρόκειται για την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου, το οποίο η ίδια δεν είχε κρύψει ποτέ, μιλώντας συχνά για την βαθιά της επιθυμία να γίνει μητέρα, με την εν λόγω ευχή να γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει αναφερθεί πολλές φορές στο ζήτημα, έχοντας προχωρήσει και σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να καταφέρει να αποκτήσει παιδί. Υπενθυμίζεται πως έχει προχωρήσει στην κατάψυξη των ωαρίων της, ενώ έχει παροτρύνει τις γυναίκες να το κάνουν εγκαίρως, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες τεκνοποίησης στο μέλλον. Η Κατερίνα Καινούργιου παράλληλα έχει αναφερθεί και στις προσπάθειες να αποκτήσει παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τον Ιούνιο, στην εκπομπή της «Super Κατερίνα», είχε μιλήσει σχετικά με το ζήτημα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

Κατερίνα Καινούργιου: «Όταν μία γυναίκα πλησιάζει στα 30, οι πιθανότητες να μείνει έγκυος φυσιολογικά μειώνονται»

«Θέλω να σου πω κάτι Γρηγόρη, αυτό να μην το ξαναπείς που λες, ότι "στα 40 είσαι μικρή". Μικρή είναι μία γυναίκα αλλά, δυστυχώς με τους ρυθμούς ζωής που κάνουμε, με το άγχος και με το στρες, χίλια δυο μπορεί να έχουν συμβεί... Όταν μία γυναίκα πλησιάζει στα 30, οι πιθανότητες να μείνει έγκυος φυσιολογικά μειώνονται στο 15%» είπε η Κατερίνα καινούργιου στον συνεργάτη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε στην συνέχεια: «Η εξωσωματική είναι μία διαδικασία που θα σου πουν "κάποιες μέρες θα είσαι στο κρεβάτι". Εκείνες τις ημέρες δεν μπορείς να λείψεις από τη δουλειά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο…».

Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: "Μου το έχει βγάλει αυτό το συναίσθημα, είναι φανταστικός"

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε κάνει δηλώσεις στις κάμερες τον Απρίλιο, σε εκδήλωση που είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας κοσμημάτων και μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Ο Παναγιώτης αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπεις έναν άντρα και να είναι σύντροφός σου, να δεις πώς συμπεριφέρεται στα παιδάκια, πώς τα αγκαλιάζει και εκεί λες "πω - πω τι όμορφα να γίνει αυτός ο πατέρας του παιδιού μου". Στην αρχή οι άντρες δεν το έχουν με τα παιδιά. Μου το έχει βγάλει αυτό το συναίσθημα, είναι φανταστικός» πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.