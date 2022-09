Χάος στο Ιράν: Αναφορές για τουλάχιστον 9 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν, η Αμινί δέχτηκε βίαιη επίθεση μέσα στο βαν που την «έσυραν», αλλά και στα κρατητήρια, στα οποία τη μετέφεραν, με συνέπεια, όταν πια την άφησαν ελεύθερη, να καταρρεύσει και να χάσει τη ζωή της λίγο αργότερα.

Οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από τότε, οδήγησαν σε σκληρές συγκρούσεις των πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, με συνέπεια η κατάσταση να βρίσκεται σήμερα εκτός ελέγχου.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις εδώ και χρόνια, με χιλιάδες γυναίκες να καίνε τις μαντήλες τους και να κόβουν τα μαλλιά τους. Μάλιστα, την Πέμπτη οι ιρανικές αρχές και μια κουρδική οργάνωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου ανέφεραν αύξηση του αριθμού των νεκρών, ενώ σε ισχύ τέθηκαν περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη πριν έξι ημέρες των διαδηλώσεων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Δύο αστυνομικοί «που είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες» στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειοανατολικά) σκοτώθηκαν χθες με μαχαίρι, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

This is incredible – Iranians are fighting back like I’ve never seen before.pic.twitter.com/06zKSUBaeJ

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) September 21, 2022