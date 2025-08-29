Χανιά: Βανδάλισαν ξανά το πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη – «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Το πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά βανδάλισαν τα ξημερώματα άγνωστοι.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr γράφτηκαν συνθήματα στους τοίχους ενώ βρέθηκαν και τρικάκια.

«Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν», τόνισε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».