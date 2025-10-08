Χανιά: Στην Εντατική γυναίκα που βρέθηκε πεσμένη σε κλιμακοστάσιο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μία γυναίκα μετά από πτώση σε πολυκατοικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι (7.10.25)  όταν η 49χρονη γυναίκα την ώρα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία της και έπεσε με αποτέλεσμα να καταλήξει στον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε το γεγονός και ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά της και την εισήγαγαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.

