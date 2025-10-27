Χανιά: Σκότωσε τον εξάδελφό του με 3 σφαίρες στην καρδιά ενώ χόρευε σε πανηγύρι στη γιορτή του

Σοκ στην Κίσσαμο Χανίων με την άγρια δολοφονία 52χρονου κτηνοτρόφου από συγγενικό του πρόσωπο, σε πανηγύρι.

Ο νεαρός δολοφόνος πλησίασε τον 52χρονο την ώρα που χόρευε στο πανηγύρι για τη γιορτή του κάστανου στο χωριό Ελος και τον σκότωσε πυροβολώντας τον τρεις φορές στην καρδιά.

Ξαδέλφια δολοφόνος και θύμα στα Χανιά

Σύμφωνα με το cretapost ο δολοφόνος είναι εξάδελφος του θύματος και είχαν κάποιες διαφορές, απροσδιόριστο το είδος και ο χρόμος αυτών, αν δηλαδή ήταν κάτι που προέκυψε πρόσφατα ή προέρχεται από τα παλιά.

Ο 52 χρονος κτηνοτρόφος όπως αναφέρει το neakriti.gr είχε πάει να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή στο πανηγύρι με συγγενείς και φίλους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της δολοφονίας του όταν ξαφνικά το γλέντι μετατράπηκε σε δολοφονία.

Κατά την ίδια πηγή το γεγονός ότι δεν ακούστηκε κρότος από τον πυροβολισμό κάνει τις Αρχές να πιστεύουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα εξ’ επαφής.

Μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης διέφυγε και στο πανηγύρι που λίγη ώρα πριν είχε εμφανιστεί ο Νίκος Ζωϊδάκης επικράτησε πανδαιμόνιο.

Εγκλημα στο πανηγύρι: Ο κόσμος φώναζε

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο cretapost. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα».

