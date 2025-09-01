Χανιά: Πήγε να πνίξει την κοπέλα του σε χωράφι - Αποπειράθηκε να τη χτυπήσει με το αυτοκίνητο

Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του συντρόφου της βίωσε μια 23χρονη γυναίκα - θύμα ενδοοικογενειακής βίας, στα Χανιά.
Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του συντρόφου της βίωσε μια 23χρονη γυναίκα - θύμα ενδοοικογενειακής βίας, στα Χανιά.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Πλατανιά, όταν μετά από καβγά, την κλείδωσε στο σπίτι της, την έπιασε από τα μαλλιά και πήγε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια, μπήκαν στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς χωράφι.

Εκεί, ο άνδρας όπως καταγγέλθηκε πήγε να την πνίξει πιάνοντάς την από τον λαιμό, ενώ αφαίρεσε και προσωπικά της αντικείμενα.

Στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει και κατευθύνθηκε προς το μέρος της επιχειρώντας να την χτυπήσει με το αυτοκίνητο.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, και ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, ο άνδρας είχε κατηγορηθεί πάλι για ενδοοικογενειακή βία, κατά της ίδιας κοπέλας.

Πηγή: zarpanews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 250 νεκροί και 500 τραυματίες από τον σεισμό των 6 βαθμών

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 250 νεκροί και 500 τραυματίες από τον σεισμό των 6 βαθμών

Πάνω από 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και τουλάχιστον 500 τραυματίστηκαν από τον σεισμό αργά το βράδυ της Κυριακής, όπως ανέφερε το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας στο πρακτορείο Anadolu.

01 Σεπ 2025

Ετικέτες: ενδοικογενειακή βία, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;