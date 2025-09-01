Χανιά: Πήγε να πνίξει την κοπέλα του σε χωράφι - Αποπειράθηκε να τη χτυπήσει με το αυτοκίνητο

Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του συντρόφου της βίωσε μια 23χρονη γυναίκα - θύμα ενδοοικογενειακής βίας, στα Χανιά.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Πλατανιά, όταν μετά από καβγά, την κλείδωσε στο σπίτι της, την έπιασε από τα μαλλιά και πήγε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια, μπήκαν στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς χωράφι.

Εκεί, ο άνδρας όπως καταγγέλθηκε πήγε να την πνίξει πιάνοντάς την από τον λαιμό, ενώ αφαίρεσε και προσωπικά της αντικείμενα.

Στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει και κατευθύνθηκε προς το μέρος της επιχειρώντας να την χτυπήσει με το αυτοκίνητο.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, και ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, ο άνδρας είχε κατηγορηθεί πάλι για ενδοοικογενειακή βία, κατά της ίδιας κοπέλας.

Πηγή: zarpanews.gr