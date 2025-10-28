Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Χανιά – ιατροδικαστική εξέταση: Στην καρδιά η μοιραία σφαίρα για τον 52χρονο στο Έλος Κισσάμου

Το φως της δημοσιότητας είδε η ιατροδικαστική εξέταση την Τρίτη (28.10.25) μετά τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου.

Μοιραία στάθηκε η σφαίρα στην καρδιά, όπως πρκύπτει από το πόρισμα του ιατροδικαστή,  για τον 52χρονο στο Έλος Κισσάμου από τον 23χρονο ανιψιό του, στη δολοφονία που συγκλονίζει όχι μόνο τα Χανιά, αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο 23χρονος που παραδόθηκε στις αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σε σχέση με τη δολοφονία του 52χρονου θείου του το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου στο ματωμένο γλέντι της Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Εκείνο, όμως, που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα από σφαίρα στο στήθος, η οποία τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Ο 52χρονος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23χρονου, ένα 22αρι πιστόλι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι, σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: newsit.gr

