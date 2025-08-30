Χανιά: Εργαζόμενος σε ψησταριά έσωσε πελάτη από πνιγμό

Σωτήρια η επέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στα Χανιά και συγκεκριμένα στο Καστέλι Κισάμου στην πλατεία Μάνου Κατράκη οι οποίοι έσωσαν από πνιγμό πελάτη του καταστήματος.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως κατέγραψε και η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, ένας από τους πελάτες που γευμάτιζε στο κατάστημα εστίασης, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό, όταν φαγητό του "κάθισε" στον λαιμό.

Ευτυχώς, κάποιοι από τους εργαζομένους στο κατάστημα, ήξεραν πως να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και όπως φαίνεται στο βίντεο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας την λαβή "Heimlich", όπως λέγεται επιστημονικά, η οποία αφορά ενήλικες.

