Χανιά: Εκκλησιαστική περιουσία στο στόχαστρο εγκληματικής οργάνωσης με παράνομα κέρδη εκατομμυρίων

«Φουσκώνει» η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν στα Χανιά, έχοντας βάλει στο στόχαστρο και εκκλησιαστική περιουσία, με παράνομα κέρδη εκατομμυρίων.

Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, που άπλωνε τα πλοκάμια του από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τους εκβιασμούς, είχαν στήσει οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν στην Κρήτη. Η αστυνομία εκτιμά ότι αποκόμισαν περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ από την παράνομη δράση τους, ενώ πρόσφατα στο στόχαστρο τους είχε μπει και η εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή.

<br />

Η αστυνομία κάνει λόγο για δράση δομημένου κυκλώματος που ήταν πολυπληθές και πολυπλόκαμο, με κύριες δραστηριότητες τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Τα μέλη του φέρεται να ήταν ενταγμένα σε υποομάδες και να διέθεταν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Η μία υποομάδα αποτελούνταν από 13 μέλη της ίδιας οικογένειας. Άλλη υποομάδα φέρεται να «διεκπεραίωνε» παραγγελίες που αφορούσαν σε πυροβόλα όπλα και τυφέκια.

Το κύκλωμα φέρεται να είχε καταφέρει να αποσπάσει από την Εκκλησιαστική Κοινότητα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1.500.000 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ επιχείρησαν να πάρουν από κληρικό 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενος είναι και ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για «ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση» και «ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση».

Υπενθυμίζεται πως στον εισαγγελέα Χανίων, οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε. Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις, καθώς περίπου 40 άτομα, αν και τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία, δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ αρχηγοί φέρονται δύο αδέλφια, επιχειρηματίες του τουρισμού, στο Ακρωτήρι Χανίων, που επιδίωκαν με τη δράση τουςνα μετατρέψουν την Κρήτη σε μέρος παρανομίας, όπου θα κυριαρχούσαν σε όλα τα επίπεδα.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή

Παράλληλα, σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό της εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

<br />

Τα νέα στοιχεία

Παράλληλα στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να συμμετείχαν και μέλη μιας πολυμελούς οικογένειας Ρομά, με κομβικούς ρόλους στη διακίνηση, αλλά και δύο γυναίκες με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση. Φερόμενος ως αρχηγός εμφανίζεται άνδρας γεννημένος το 1989, γύρω από τον οποίο είχε στηθεί μια ιεραρχημένη δομή.

Εντύπωση προκαλεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ονόματα προσώπων με διαφορετικούς ρόλους στην υπόθεση, ακόμη και ενός δικηγόρου που εκπροσωπεί κατηγορούμενο, γεγονός που δείχνει την πολυπλοκότητα της έρευνας.

Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει:

5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών):

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Πώς εξαρθρώθηκε το μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών – Ο ρόλος των δύο μυστικών αστυνομικών

Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, άρχισε να αποδομεί σταδιακά την εγκληματική οργάνωση, καθώς από τις αρχές Ιανουαρίου του 2025 έως και 12 Αυγούστου, η Ασφάλεια Χανίων είχε πραγματοποιήσει 35 στοχευμένες επιχειρήσεις, στις πιάτσες της πόλης των Χανίων, όπου μέλη της συμμορίας, διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια, Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ, δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν δύο μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Πηγή: ertnews.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi