Χανιά: Αστυνομικοί εντόπισαν 63χρονο με θηλιά στο λαιμό και τον έσωσαν

Ηρωική επέμβαση των Αρχών στα Χανιά Κρήτης, με αστυνομικούς που έσωσαν 63χρονο που προσπάθησε να αυτοκτονήσει, όταν τον βρήκαν με την θηλιά στον λαιμό στο σπίτι του.

Ο 63χρονος, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Για τις προθέσεις του αυτές έστειλε μήνυμα σε συγγενικό του πρόσωπο. «Φεύγω από τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμα αυτό.

Ο συγγενής του ενεργοποίησε το 112 και ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί στα Χανιά.

Ο 63χρονος στάθηκε τυχερός καθώς η διεύθυνση του σπιτιού του απέχει λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται στην πόρτα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι αστυνομικοί τον βρήκαν με τη θηλιά περασμένη στο λαιμό του.

Αμέσως ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον 63χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.